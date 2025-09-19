Jimmy Fallon se pronuncia tras suspensión de Jimmy Kimmel y bromea con censura: “Todavía podemos decir lo que queremos”

El animador de The Tonight Show dedicó palabras de apoyo a su colega, suspendido indefinidamente por ABC, y recurrió al humor para ironizar sobre los temores de censura en la televisión estadounidense.

Un día después de que ABC suspendiera indefinidamente el programa de Jimmy Kimmel, su colega Jimmy Fallon abordó la situación en el inicio de The Tonight Show Jimmy Fallon.

Durante la emisión del jueves 18 de septiembre, Fallon, de 50 años, compartió su sorpresa y la de su familia tras la noticia.

“Esta mañana me desperté con 100 mensajes de texto de mi padre diciendo: ‘Siento que hayan cancelado tu programa.’ Yo le dije: ‘Ese no soy yo, es Jimmy Kimmel.’ Pero siendo honestos, no sé qué está pasando y nadie lo sabe, pero sí conozco a Jimmy, y es un tipo decente, cariñoso y divertido, y espero que vuelva”.

Fallon también se refirió a los temores de censura en la televisión estadounidense y lo hizo a su estilo: con humor.

Durante su monólogo sobre el reciente viaje del presidente Donald Trump al Reino Unido, el presentador se quedaba en silencio mientras una voz en off completaba sus frases con halagos como “increíblemente guapo” o “exactamente del largo adecuado” al referirse a su corbata.

Incluso, la dinámica culminó con el locutor señalando: “Por la presente lo nomino para el Premio Nobel de la Paz”, a lo que Fallon remató con ironía: “¡Y puedes citarme! Mira, todavía podemos decir lo que queremos”.