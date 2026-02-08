Jeffrey Epstein intentó congraciarse con oficiales rusos, incluso con Vladimir Putin

El presidente ruso fue de gran interés para el magnate condenado por delitos sexuales, según revelan los archivos que han sido liberados por el Departamento de Justicia estadounidense.

(CNN) – Jeffrey Epstein tenía un mensaje que quería hacerle llegar al presidente ruso Vladimir Putin.

Era junio de 2018, aproximadamente un año después de la repentina muerte del embajador ruso ante las Naciones Unidas, Vitaly Churkin. Epstein se reunía regularmente con Churkin en Nueva York, según nuevos documentos publicados por el Departamento de Justicia, e incluso se había ofrecido a ayudar a su hijo, Maxim, a conseguir un empleo en una empresa de gestión patrimonial en Nueva York.

Ahora Epstein buscaba hablar con otro funcionario ruso: el ministro de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov. El 24 de junio de 2018, Epstein envió un correo electrónico al político noruego Thorbjørn Jagland, entonces secretario general del Consejo de Europa: “Creo que podría sugerirle a Putin que Lavrov pueda obtener información sobre cómo hablar conmigo. Vitaly Churkin solía hacerlo, pero murió. ¿¡Qué!?”.

Jagland respondió que se reuniría con el asistente de Lavrov el lunes siguiente y le sugeriría eso.

Epstein respondió: “Churkin estuvo genial. Comprendió a Trump después de nuestras conversaciones. No es complejo. Hay que verlo para entenderlo algo. Es así de simple”.

Si bien el interés de Epstein en buscar modelos de Rusia y otras partes de Europa del Este ya había salido a la luz, la última publicación de documentos relacionados con el financiero caído en desgracia ofrece una nueva perspectiva de sus intentos de acercarse a funcionarios rusos de alto rango, incluido Putin, con quien Epstein intentó reunirse o hablar varias veces.

El nuevo lote de documentos que revela más comunicaciones de Epstein con políticos internacionales, incluyendo funcionarios rusos, ha generado más especulaciones sobre los motivos del multimillonario. El primer ministro polaco, Donald Tusk, declaró esta semana en una reunión de gabinete que su país iniciará una investigación sobre los posibles vínculos de Epstein con la inteligencia rusa.

“Cada vez hay más pistas, más información y más comentarios en la prensa mundial que apuntan a la sospecha de que este escándalo de pedofilia sin precedentes fue coorganizado por los servicios de inteligencia rusos”, afirmó Tusk.

“No hace falta que les diga lo grave que es para la seguridad del Estado polaco la cada vez más probable posibilidad de que los servicios de inteligencia rusos coorganizaran esta operación”, añadió Tusk. “Esto solo puede significar que también poseen material comprometedor contra muchos líderes que siguen en activo hoy en día”.

El Kremlin desestimó las sugerencias de que Epstein era un espía de Rusia.

«La teoría de que Epstein estaba controlado por los servicios de inteligencia rusos puede tomarse de cualquier manera, pero no en serio», declaró el jueves el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. Peskov añadió que los periodistas no deberían perder el tiempo investigando las acusaciones de que Epstein tenía vínculos con la inteligencia rusa.

Los analistas advirtieron a CNN que los documentos sugieren poco más que Epstein tratando de codearse con figuras influyentes y posicionarse como una especie de jugador de poder geopolítico.

Los documentos no indican si Epstein alguna vez logró conectarse con el líder ruso.

El 9 de mayo de 2013, según los documentos, Epstein escribió al ex primer ministro israelí Ehud Barak que Jagland “iba a ver a Putin en Sochi” el 20 de mayo y que Jagland le preguntó si Epstein estaría disponible para reunirse con el presidente ruso “para explicar cómo Rusia puede estructurar acuerdos para alentar la inversión occidental”.

“Nunca lo conocí, quería que lo supieras”, agregó Epstein en su correo electrónico a Barak.

Unos días después, el 14 de mayo de 2013, Jagland le comunicó a Epstein que planeaba enviarle un mensaje a Putin en nombre de Epstein, indicando que este podría serle útil. “Tengo un amigo que puede ayudarle a tomar las medidas necesarias (y luego presentarle) y preguntarle si le interesa reunirse con usted”, escribió Jagland en un correo electrónico a Epstein.

Epstein respondió: «Está en una posición privilegiada para hacer algo grandioso, como el Sputnik en la carrera espacial. Puede decirle que somos muy cercanos y que asesoro a Gates. Esto es confidencial. Me encantaría reunirme con él, pero durante un mínimo de dos o tres horas, no menos».

A través de un portavoz, el multimillonario Bill Gates describió públicamente la reunión con Epstein como un “grave error de juicio”, pero negó cualquier conducta inapropiada.

Pero en otro correo electrónico a Barak, el 21 de mayo de 2013 , Epstein afirmó, sin aportar pruebas, que había rechazado una solicitud de Putin para reunirse durante una conferencia económica rusa en San Petersburgo. Epstein afirmó que si Putin quería reunirse con él, tendría que “prever el tiempo real y la privacidad”. (No está claro si Putin realmente solicitó reunirse con Epstein).

CNN se comunicó con el Kremlin para solicitar comentarios sobre la correspondencia de Epstein con Barak.

Más de un año después, en julio de 2014, un correo electrónico dirigido a Epstein sugería que tenía una reunión programada con Putin y que había invitado al fundador de LinkedIn a unirse. Joi Ito, entonces director del Media Lab del MIT, le escribió a Epstein: «No logré convencer a Reid de que cambiara su agenda para reunirse con Putin contigo. ;-)».

Ito ya había emitido una disculpa por su asociación con Epstein y por aceptar fondos para el MIT Media Lab.

Algunas de las comunicaciones de Epstein con rusos prominentes se produjeron en un momento delicado en las relaciones entre Estados Unidos y Rusia: después de que la comunidad de inteligencia estadounidense acusara a Rusia de interferir en las elecciones presidenciales de 2016, que ganó Donald Trump.

En junio de 2018, Jagland envió un correo electrónico a Epstein diciéndole que esperaba quedarse en su residencia en París y que viajaría desde Moscú, donde planeaba reunirse con Putin, Lavrov y Dmitry Medvedev, entonces primer ministro de Rusia.

“Lamento no poder estar contigo para conocer a los rusos”, respondió Epstein.

El jueves, la unidad de investigación de Noruega, Økokrim, anunció que había abierto una investigación sobre Jagland basándose en información contenida en los documentos de Epstein.

En un comunicado, el abogado de Jagland, Anders Brosveet, afirmó que su cliente cooperaría con la investigación y proporcionaría a la agencia las conclusiones clave y la documentación pertinente. «Con base en lo que hemos descubierto hasta ahora, mantenemos nuestra confianza en el resultado», declaró Brosveet.

Jagland ha negado cualquier irregularidad relacionada con Epstein.

Los documentos sugieren que Epstein mantenía una estrecha relación con al menos un ruso vinculado al FSB, el principal servicio de seguridad ruso y sucesor del KGB. Epstein se refirió a Sergey Belyakov, quien, según la agencia estatal de noticias rusa TASS, se graduó de la Academia del FSB en Moscú en 1999, como “mi muy buen amigo” en un correo electrónico de 2015 al multimillonario inversor de capital riesgo Peter Thiel.

Los documentos muestran que Epstein se había ofrecido a presentarle a Belyakov, quien en ese momento dirigía la Fundación del Foro Económico de San Petersburgo, responsable de organizar la conferencia económica más grande de Rusia.

Después de asistir al Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF) en 2015, Barak, el ex primer ministro israelí, informó a Epstein que se había reunido con varios funcionarios rusos, entre ellos Lavrov; la directora del banco central de Rusia, Elvira Nabiullina; y varios otros directores de bancos rusos.

“Gracias por organizar todo el asunto”, escribió Barak en un correo electrónico a Epstein.

La oficina de Barak declaró a CNN en un comunicado que las visitas del ex primer ministro israelí al SPIEF siempre se hacían por invitación de la oficina de Putin. El comunicado indicaba que Epstein estaba interesado en los asuntos rusos y en reunirse con Putin, pero Barak nunca mencionó a Epstein ante el Kremlin, pero ocasionalmente discutía con él sobre asuntos internacionales y mencionaba a algunas personas con las que se reunió.

En un intercambio de 2016 entre Belyakov y Epstein, Belyakov le dice a Epstein que ha comenzado un nuevo puesto en el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF), el fondo soberano de riqueza del país, y que estaba buscando atraer inversiones para proyectos rusos.

“Haré cualquier cosa que te sea útil”, escribió Epstein a Belyakov en otro correo electrónico más tarde esa misma semana.

Epstein también había recurrido a Belyakov en busca de ayuda al menos una vez. En una carta de 2015 , Epstein le escribió a Belyakov que una “chica” rusa de Moscú intentaba chantajear a un “grupo de poderosos” empresarios en Nueva York y que “es perjudicial para el negocio de todos los involucrados”. Epstein le contó entonces a Belyakov cuándo había llegado la mujer a Nueva York y en qué hotel se alojaba, y le preguntó: “¿Sugerencias?”.

CNN está intentando contactar a Belyakov y se ha comunicado con RDIF para solicitar comentarios.

Epstein también afirmó haber asesorado al oligarca ruso Oleg Deripaska. En un correo electrónico de 2018 con Jide Zeitlin, exdirector ejecutivo de Coach e inversor privado, Zeitlin agradece a Epstein sus “reflexiones sobre Deripaska”, quien había sido sancionado por Estados Unidos apenas un mes antes. Epstein reenvió la correspondencia a Steve Bannon, exjefe de estrategia de Trump.

“Simplemente te mantengo informado”, le escribió Epstein a Bannon .

Un correo electrónico de noviembre de 2010 incluido en los archivos hace referencia a un intento de alguien que decía ser asistente de Epstein de organizar una reunión entre Epstein y alguien conocido como “Oleg”.

Le escribo para ver qué posibilidades hay de que Jeffrey y Oleg se reúnan en Moscú el martes o miércoles de la próxima semana. ¿O quizá Oleg tenga planes de estar en París la próxima semana?, escribió la persona. Los nombres del remitente y del destinatario están tachados en los archivos publicados.

No está claro si Epstein y Deripaska estuvieron en contacto o se conocieron. El portavoz de Deripaska declaró a Bloomberg que no conocía personalmente a Epstein; CNN se ha puesto en contacto con él para obtener sus comentarios.

Otra rusa en la órbita de Epstein era Masha Drokova Bucher, una capitalista de riesgo de 37 años que fue publicista de Epstein en 2017, ayudándolo tras su condena en 2008 por solicitación de prostitución. Bucher era conocida en Rusia como miembro de Nashi, un grupo juvenil pro-Putin, donde incluso tuvo su propio programa de televisión. Apareció en un documental de 2012 sobre el movimiento llamado “El Beso de Putin” , en referencia a un famoso momento en el que besó a Putin en la mejilla.

Bucher ha dicho desde entonces que abandonó el movimiento y renunció a su ciudadanía rusa en 2022 después de la invasión de Ucrania.

Ella y Epstein parecían tener una relación cercana. En 2017, le preguntó a Epstein por correo electrónico si había oído algo sobre posibles sanciones a empresas con investigación y desarrollo en Rusia, ya que podrían afectar a “algunos buenos amigos”. Él le dijo que le presentaría a Thiel.

Más tarde, Bucher le envió a Epstein videos de ella cantando y le dijo que se sentía “recargada” por no haber consumido ninguna sustancia durante un tiempo. Agradeció a Epstein por ayudarla a establecer su fondo Day One Ventures en 2018.

“He estado pensando en todas las cosas buenas que me enseñaste”, le dijo a Epstein en un mensaje de texto de 2019. “Nunca habría creado mi fondo sin las ideas y el conocimiento que compartiste conmigo, y me encanta mi trabajo. ¡Gracias por ser un gran amigo, Jeffrey!”

En 2022, The Washington Post informó que las presentaciones de Bucher a los inversores se jactaban de sus conexiones con oligarcas rusos, pero ella desestimó esas acusaciones y negó haber tenido financiación rusa.

Bucher no ha respondido a la solicitud de CNN para que comentara sobre sus vínculos con Epstein. Thiel tampoco respondió a las solicitudes de comentarios para este artículo.

Si bien no está claro con qué frecuencia Epstein viajaba a Rusia, los registros de vuelo analizados por CNN y publicados por el Departamento de Justicia confirman que sí visitó el país. Epstein y Ghislaine Maxwell viajaron a Rusia entre el 22 y el 24 de noviembre de 2002, volando de Copenhague al aeropuerto Vnukovo de Moscú en el avión personal de Epstein, según los registros de vuelo y un correo electrónico de 2018 publicado por el Departamento de Justicia. Posteriormente, ambos volaron a San Petersburgo, aterrizando en el aeropuerto de Pulkovo ese mismo día. Posteriormente, el 24 de noviembre, el registro de vuelo muestra que ambos partieron en el mismo avión con destino a Irlanda.

Una foto subida a la cuenta de Flickr de Esther Dyson en 2005 muestra a Epstein en Sarov, Rusia, de pie frente a la casa de campo de Andrei Sakharov. Sakharov trabajó en la bomba de hidrógeno soviética y posteriormente se hizo conocido como disidente. La foto, geolocalizada por CNN, tiene fecha del 28 de abril de 1998, aunque CNN no puede verificar de forma independiente la fecha en que fue tomada.

Dyson, quien por aquel entonces trabajaba en empresas emergentes en Europa del Este y Rusia, confirmó la autenticidad de la foto. Sarov es una ciudad rusa que alberga un centro de investigación nuclear, y Epstein era conocido por su gran interés en la ciencia y la tecnología.

Epstein volvió a solicitar una visa rusa en 2018 , según correos electrónicos publicados por el Departamento de Justicia. Otro correo electrónico indica que su equipo solicitó la transferencia de su visa rusa válida a un nuevo pasaporte en marzo de 2019 , pocos meses antes de su arresto por cargos federales relacionados con el tráfico sexual de menores.

Nathan Hodge y Farida Elsebai de CNN contribuyeron a este informe.