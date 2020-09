Mediante un video en sus redes sociales, la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, anunció que bajará su candidatura a la presidencia en las próximas elecciones, así como también su compañero de fórmula, Samuel Doria.

“Lo hago para ayudar a la victoria de los que no queremos la dictadura“, dijo Áñez en el registro. “Si no nos unimos, vuelve Morales, si no nos unimos la democracia pierde”.

Agregó que deja la candidatura “en homenaje a la libertad y la democracia” y que lo que “está en juego es la democracia en Bolivia.

Durante las últimas semanas, las encuestas demostraban una baja en el apoyo de Áñez al mismo tiempo que Luis Arce, candidato del MAS, las lideraba. El ex presidente Carlos Mesa es quien le sigue, por lo que este movimiento podría significar que sea él quien absorba los votos de Áñez con el fin de evitar que el partido de Evo Morales llegue a la presidencia.

Según los sondeos, Arce, ex ministro de Economía de Morales, tendría un 30% de los votos, mientras que diez puntos más abajo le sigue el centroderechista Mesa, con 20%.