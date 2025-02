Javier Milei se reúne con Elon Musk en EE.UU. y le regala una motosierra

En medio de la controversia sobre las criptomonedas, el presidente de Argentina, Javier Milei, emprendió un viaje a Estados Unidos para participar en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, por sus siglas en inglés), que se llevó a cabo en el hotel Gaylord National, en Maryland.

En el evento, Milei se encontró con Elon Musk y le regaló una motosierra. Musk respondió que el obsequio era “cool” y mencionó que la instalarán en la sede de DOGE.

Según publicó el diario La Nación, el mandatario, en su itinerario, tendrá una reunión con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva. Lo acompañarán el canciller Gerardo Werthein; su hermana, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; el vocero presidencial, Manuel Adorni, y Santiago Oria.

Llegó la motocierra a DOGE…!!!

The Chainsaw has arrived at DOGE…!!!

VIVA LA LIBERTAD CARAJO

Cc: @elonmusk pic.twitter.com/xyh67NylRr

— Javier Milei (@JMilei) February 20, 2025