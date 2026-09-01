EE.UU. lanza nuevos ataques contra Irán y petróleo salta cerca de 4% por tensión en Ormuz

Estados Unidos lanzó este martes una nueva ronda de ataques contra objetivos de la Guardia Revolucionaria de Irán, en una nueva escalada del conflicto por el control y la navegación en el estratégico Estrecho de Ormuz.

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) anunció a través de su cuenta oficial en X que los ataques comenzaron a las 12:00 horas de Washington y los atribuyó a los recientes intentos de fuerzas iraníes de atacar buques comerciales y personal estadounidense desplegado en Medio Oriente.

“Las fuerzas estadounidenses comenzaron a atacar objetivos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) en Irán”, señaló Centcom en su publicación.

Tras el anuncio, el medio iraní Nour News reportó explosiones en Bandar Abbas y Chabahar, en el sur de Irán, mientras la televisión estatal informó de detonaciones en la isla de Qeshm, ubicada en el Estrecho de Ormuz.

Petróleo salta tras nueva escalada

La noticia tuvo un impacto inmediato sobre los mercados energéticos ante el temor a nuevas interrupciones en una de las principales rutas petroleras del planeta.

De acuerdo con datos de mercado recogidos por Bloomberg, The Wall Street Journal y MarketWatch, el crudo Brent llegó a superar los US$94 por barril, con un avance cercano al 4%, mientras el West Texas Intermediate (WTI) se aproximó a los US$90.

El Estrecho de Ormuz concentraba cerca de una quinta parte del suministro mundial de petróleo antes del inicio de la actual guerra, aunque el tráfico marítimo se ha reducido con fuerza por los ataques y bloqueos de los últimos meses.

Según datos de la firma Kpler recogidos por Reuters, apenas cinco buques de materias primas fueron observados cruzando el estrecho durante el lunes, frente a un promedio reciente de alrededor de 14. Ninguno de ellos era un petrolero.

La nueva ofensiva estadounidense ocurre un día después de que dos superpetroleros que transportaban crudo saudí fueran alcanzados por proyectiles mientras salían del Estrecho de Ormuz.

Según informaron las firmas de inteligencia marítima Marisks y Kpler a Reuters, los buques Sidr y Senegal Prosperity fueron atacados con pocos minutos de diferencia cerca de Khasab, en Omán.

Cada embarcación transportaba cerca de dos millones de barriles de petróleo saudí. No se reportaron víctimas entre sus tripulaciones y hasta ahora ningún actor se ha atribuido públicamente los ataques.

La tensión había vuelto a escalar durante el fin de semana después de varias semanas de relativa calma.

El domingo, fuerzas estadounidenses atacaron lanzadores iraníes en la isla de Larak que, según Washington, se preparaban para desplegar minas en el Estrecho de Ormuz.

Irán respondió posteriormente con misiles contra instalaciones estadounidenses en Jordania, según informó Reuters, mientras Emiratos Árabes Unidos interceptó un dron iraní.

El Presidente estadounidense, Donald Trump, había advertido el lunes ante la prensa que Washington podría volver a golpear con fuerza a Irán si continuaban los ataques.

Por su parte, el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, señaló este martes durante una cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái que Teherán respondería de manera recíproca si Estados Unidos cumplía los compromisos contenidos en el acuerdo provisional alcanzado en junio.

La nueva ofensiva vuelve a elevar la incertidumbre sobre el Estrecho de Ormuz y amenaza con aumentar la presión sobre los precios internacionales de la energía si los enfrentamientos se prolongan.