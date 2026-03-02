“Ladrones” y “asesinos”: El tenso cruce entre Milei y la oposición durante la inauguración del año legislativo

El presidente de Argentina, Javier Milei, encabezó el discurso de apertura de las sesiones del Congreso, instancia en la que destacó los logros de su administración. Además, deslizó diversas críticas contra los parlamentarios de oposición, a quienes calificó de “ladrones”, “asesinos” e “ignorantes”.

(Associated Press)— El presidente de Argentina, Javier Milei, inauguró el Congreso este domingo con un fuerte discurso en el que destacó los logros de su Gobierno, criticó duramente a la oposición y elogió su relación con el presidente de EE.UU., Donald Trump.

Su discurso de 90 minutos estuvo marcado por gritos a los legisladores de la oposición, a quienes describió como “ladrones”, “asesinos” e “ignorantes”, al tiempo que destacaba los logros clave de su Gobierno durante el último año.

Milei pronunció el discurso tras una serie de victorias legislativas, entre ellas la reforma laboral, la reducción de la edad de responsabilidad penal, el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea y la aprobación inicial de una ley de protección de glaciares.

“Esta ha sido una de las sesiones extraordinarias más productivas de nuestra historia, cumpliendo todas las promesas de campaña hechas en 2025”, declaró Milei.

Algunos de los puntos principales de Milei incluyeron el potencial de Argentina para la exportación de materias primas y energía, así como su ubicación estratégica. También enfatizó la necesidad de mantener la alineación con Estados Unidos, destacando el éxito de la ayuda financiera brindada por Washington el año pasado y aludiendo a la “relación especial” que tiene con Trump, a quien definió como un “aliado clave”.

Milei añadió: “Tenemos que crear el siglo de las Américas. Hacer que América vuelva a ser grande”.

Asimismo, argumentó que Argentina posee los minerales críticos que demanda Occidente y subrayó la ubicación estratégica del país, con acceso a dos océanos y proximidad a la Antártida. “Somos un eslabón natural en la cadena de valor estratégica de Occidente”, afirmó.

Sin embargo, a lo largo de su discurso, Milei se enfrentó repetidamente a los legisladores de la oposición, llamándolos corruptos y ladrones, y también atacó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien se encuentra bajo arresto domiciliario por cargos de corrupción.

Milei se enfrentó a un Congreso más amistoso

El viernes, Milei logró una victoria crucial en el Congreso tras la aprobación de un proyecto de ley de reforma laboral que transformará radicalmente el mercado laboral y al que se opusieron los partidos de izquierda y el principal sindicato del país.

Milei se ve mucho más fortalecido en el frente legislativo, según declaró a The Associated Press Juan Negri, director del programa de Ciencias Políticas de la Universidad Torcuato Di Tella.

“Lo encontramos con un apoyo significativo y, a través de sus aliados, con una mayoría parlamentaria que parecía inédita en 2023”, afirmó.

Milei asumió la presidencia en 2023 con una oposición que prometió resistir las reformas liberales impulsadas por su partido, La Libertad Avanza, que en ese momento era apenas el tercer bloque más grande en ambas cámaras del Congreso. Durante los primeros meses de su mandato, el presidente tuvo fuertes enfrentamientos con el Poder Legislativo, al que calificó de “nido de ratas” por obstruir sus iniciativas.

En las elecciones legislativas de 2025, La Libertad Avanza, en alianza con el partido derechista Propuesta Republicana (PRO), se consolidó como el bloque más grande en ambas cámaras y obtuvo el tercio necesario para ratificar los vetos presidenciales en el Congreso.

El Gobierno también consolidó el apoyo de aliados que antes se mostraban más reservados o incluso críticos, incluyendo a algunos miembros del PRO, “que ahora están perfectamente alineados con el partido gobernante”, afirmó Gustavo Marangoni, politólogo porteño y director de la consultora de economía, finanzas y opinión pública M & R Asociados.

Milei también se benefició de varios gobernadores provinciales que, independientemente de su afiliación política, reconocieron las ventajas de negociar con el Gobierno nacional, explicó Marangoni.