Bolsonaro es hospitalizado de urgencia por fuertes dolores abdominales: Hijo vincula malestar a la puñalada sufrida en 2018

(CNN Brasil) – El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue hospitalizado de urgencia este viernes luego de experimentar fuertes dolores abdominales durante un evento en la ciudad de Santa Cruz, en el estado de Río Grande do Norte.

El gobernador del estado dispuso de inmediato un helicóptero oficial para su traslado a una unidad de salud en la ciudad de Natal, la capital regional.

En un comunicado, el Gobierno regional detalló que “Sesed movilizó inmediatamente una de las aeronaves para trasladar al expresidente a una unidad de salud en Natal, e instruyó a los gestores del Departamento de Salud a adoptar todas las medidas necesarias para cualquier eventual atención”.

Carlos Bolsonaro, hijo del exmandatario, aseguró a través de la red social X que su padre “está despierto y lúcido”, y que los dolores comenzaron desde la mañana, aunque inicialmente Bolsonaro decidió continuar con su agenda pública.

A princípio, meu pai, desde o início da manhã, vem sentindo fortes dores abdominais. Mesmo assim, iniciou suas atividades e, no percurso, não aguentando mais as dores, foi levado ao hospital de Santa Cruz (RN), onde foi avaliado com reflexos de aderências (consequências…

