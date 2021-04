Con un promedio de más de 3 mil muertes diarias, Brasil vive en la actualidad la peor fase de la pandemia del coronavirus, que ya deja más de 13,5 millones de contagios en el país, convirtiéndose en uno de los más afectados por la enfermedad.

Es por esto que, tanto partidos de oposición como de derecha, como el neoliberal Novo, pidieron ante el Supremo Tribunal Federal (STF) la apertura de los procesos de juicio político en contra del presidente de ese país, Jair Bolsonaro, quién ha sido fuertemente criticado por su gestión durante la crisis sanitaria.

Lee también: Estudio sobre Sinovac realizado en Chile arrojó un 80% de efectividad para prevenir la muerte

En ese sentido, los parlamentarios solicitaron al presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, un plazo de máximo de cinco días para que exponga sus motivos del por qué no se han analizado los cerca de 100 requerimientos de destitución presentados hasta el momento en contra del mandatario.

Tras ello, el Jefe de Estado declaró, en su discurso semanal por Facebook, que “quieren imponer un infierno en mi vida, no valen nada los pedidos de juicio político. Ninguno es por corrupción. Solo Dios me sacará del cargo, no existe nada concreto para mí, inventan fake news para sacarme”.