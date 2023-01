(CNN) — La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, anunció el jueves que dejará el cargo de líder y dijo que no cree que tenga la energía para buscar la reelección en las elecciones de octubre.

“Acercándome al final del año, pensé que realmente necesitaba darme el verano para considerar realmente si tengo o no lo necesario para continuar”, dijo en una conferencia de prensa. “Una vez que me di cuenta de que no lo hice, supe que, lamentablemente, no había otra alternativa”.

Agregó que espera que un nuevo primer ministro preste juramento el 7 de febrero, aunque “dependiendo del proceso, eso podría ser antes. Así que eso es algo en lo que trabajaré con el nuevo líder”.

Las elecciones generales se llevarán a cabo el 14 de octubre.

Ardern ha sido primera ministra desde 2017 y ganó la reelección en 2020.

Noticia en desarrollo…