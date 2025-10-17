Italia: Bomba explotó afuera de la casa de destacado periodista de investigación

El periodista Sigfrido Ranucci es presentador del programa semanal de periodismo de investigación Report de la RAI y lleva años bajo protección policial.

(CNN/Reuters) — Una bomba explotó afuera de la casa de uno de los principales periodistas de investigación de Italia la noche del jueves, dañando dos autos y una casa cercana, lo que provocó mensajes de solidaridad hacia el periodista por parte de colegas y políticos.

Sigfrido Ranucci, presentador del programa semanal de periodismo de investigación Report de la RAI, el más conocido de Italia, lleva años bajo protección policial. Declaró que tanto él como su redacción habían recibido numerosas amenazas de diversa índole, incluyendo balazos.

El dispositivo rudimentario, probablemente hecho con explosivos de fuegos artificiales, fue colocado afuera de la puerta principal de la casa de Ranucci en Campo Ascolano, a unos 30 kilómetros (19 millas) al sur de Roma, dijo el periodista a la emisora ​​estatal RAI el viernes.

Agregó que la explosión ocurrió unos 20 minutos después de que él había regresado a casa.

Ambos coches, pertenecientes a Ranucci y su hija, quedaron prácticamente destrozados. Nadie resultó herido, y Ranucci afirmó: “Salvo el impacto, todo está bien”.

El reportero afirmó no poder confirmar si la bomba estaba relacionada con su trabajo. La agencia de noticias ANSA informó que la fiscalía antimafia había abierto una investigación por daños con circunstancias agravantes relacionados con métodos mafiosos.

La primera ministra Giorgia Meloni condenó el “grave acto de intimidación” y añadió que “la libertad y la independencia de la información son valores esenciales de nuestras democracias, que seguiremos defendiendo”.

El ministro del Interior, Matteo Piantedosi, dijo que se reforzaría la escolta policial de Ranucci.

Report ha chocado a menudo con el gobierno, lo que ha dado lugar a que varios miembros de la coalición derechista de Meloni –incluido el ministro de Finanzas, Giancarlo Giorgetti, el ministro de Industria, Adolfo Urso, su partido Hermanos de Italia y su jefe de gabinete, Gaetano Caputi– hayan demandado el programa.