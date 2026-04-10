Mundo conflicto en Medio Oriente

Con información de CNN

Israel y Hezbollah intercambian ataques en medio de tregua y previo a cruciales conversaciones entre EE. UU. e Irán

Por CNN

10.04.2026 / 08:13

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Teherán no ha anunciado oficialmente su delegación, que se espera que llegue el viernes, pero algunos medios locales informan que estará encabezada por el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf.

(CNN)Israel y Hezbollah continúan intercambiando ataques mientras se preparan para celebrarse este fin de semana en Islamabad conversaciones cruciales entre Estados Unidos e Irán.

A continuación, un resumen de las informaciones más relevantes.

Conversaciones entre EE. UU. e Irán: Este fin de semana se celebran en Pakistán conversaciones cruciales entre Estados Unidos e Irán. La delegación estadounidense estará encabezada por el vicepresidente J. D. Vance, y se espera la llegada del enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump, el sábado.

Teherán no ha anunciado oficialmente su delegación, que se espera que llegue el viernes, pero algunos medios locales informan que estará encabezada por el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf.

Israel busca negociar: El primer ministro Benjamin Netanyahu anunció que Israel desea negociaciones directas con Líbano para el desarme de Hezbolá y el establecimiento de relaciones pacíficas.

El primer ministro libanés, Nawaf Salam, viajará a Washington D. C. en los próximos días, según informó una fuente del gobierno libanés a CNN.

Ataques fronterizos: Hezbollah anunció un nuevo ataque contra soldados israelíes en el sur del Líbano este viernes por la mañana. Hezbollah también afirmó haber atacado el asentamiento fronterizo israelí de Kiryat Shmona, en respuesta a la violación del acuerdo de alto el fuego por parte del enemigo.

Israel y Hezbollah han continuado intercambiando ataques desde que comenzó el tenso alto el fuego entre Estados Unidos e Irán.

Estrecho de Ormuz: Si bien esta vía marítima crucial puede estar reabriendo oficialmente, los ejecutivos y analistas del sector naviero afirman que la incertidumbre en torno al alto el fuego sigue haciendo que el tránsito sea demasiado arriesgado en estos momentos.

Murió un alto asesor iraní: Kamal Kharazi, un alto asesor del líder supremo de Irán, murió tras resultar herido en lo que Teherán calificó de ataque conjunto entre Estados Unidos e Israel que tuvo como objetivo su domicilio a principios de este mes.

Laura Shahman, Lex Harvey, Rayhana Zaiter, Charbel Mallo, Adam Pourahmadi, Vanessa Yurkevich, Chris Isidore y Matt Egan, de CNN, contribuyeron con la información.

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