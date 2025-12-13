Israel viola el alto al fuego y bombardea Gaza para eliminar a “terrorista clave” de Hamás

El Ejército de Israel realizó un ataque este sábado en la ciudad de Gaza, violando el alto el fuego vigente, para eliminar a un objetivo que calificó como “clave” para el restablecimiento de las capacidades militares de Hamás.

Según un comunicado castrense, la operación conjunta con el Shin Bet bombardeó una posición donde operaba dicho militante. Fuentes hospitalarias en Gaza confirmaron al menos tres personas fallecidas a causa del ataque.

El alto comandante Raed Saad como posible objetivo

Medios israelíes identificaron al objetivo como Raed Saad, un alto comandante de Hamás responsable de la producción de armas, quien ya había sobrevivido a intentos previos de eliminación.

La radio del Ejército israelí detalló que dos operaciones contra él se cancelaron en el último momento en semanas recientes. La agencia palestina Wafa reportó que el ataque, ejecutado con un dron contra un vehículo en el cruce de Nablus, causó un número aún indeterminado de muertos y heridos.

Según reportó Radio Bío Bío, las autoridades israelíes no confirmaron de inmediato la muerte de Saad, en un hecho que tensiona el ya frágil proceso de tregua en el enclave.