Israel publica video de los ataques de Hamás mientras enfrenta condena internacional por hambruna en Gaza

Acompañado por una familiar de víctimas de los ataques del 7 de octubre de 2023, Netanyahu expuso nuevamente que recuperarían a los rehenes y destruirían a Hamás. Todo esto en medio de la declaración oficial de hambruna en el norte de Gaza, iniciativa respaldada por Naciones Unidas.

(CNN) – Israel publicó el viernes por la noche un clip del ataque del 7 de octubre liderado por Hamás, mientras enfrenta la condena internacional por su inminente ataque a la ciudad de Gaza.

El video muestra el ataque a la casa de la familia Taasa en Netiv HaAsrara, una comunidad al norte de Gaza. El video formaba parte de una recopilación de aproximadamente 45 minutos de fragmentos del ataque terrorista que Israel mostró a líderes mundiales, diplomáticos y periodistas, pero no divulgó públicamente.

En el video publicado el viernes, Sabine Taasa, cuyo esposo y su hijo mayor fueron asesinados el 7 de octubre, aparece junto al primer ministro Benjamin Netanyahu mientras presenta el video.

“Destruiremos a Hamás, traeremos a nuestros rehenes a casa, porque recordamos el 7 de octubre, y ustedes también deberían hacerlo”, implora Netanyahu en el segmento pregrabado. Aunque Netanyahu afirma que el video nunca se ha mostrado públicamente, el Canal 12 de Noticias de Israel publicó fragmentos en marzo de 2024.

El video, grabado por cámaras de seguridad, comienza con el esposo de Sabine Taasa, Gil, llevando a dos de sus hijos al refugio antiaéreo de la casa, ubicado en el patio trasero. Un terrorista de Hamás lanza una granada contra el refugio, que explota. Un momento después, el cuerpo de Gil Taasa cae al suelo.

Vestidos con ropa interior, los dos chicos son llevados a la cocina familiar, que está salpicada de sangre. Cuando un militante de Hamás entra en la cocina, un chico se levanta y dice en inglés: “¡Por favor, por favor, por favor! ¡Déjenme ir a casa!”. Luego grita: “¡Mi papá! ¡Mi papá!”.

El militante de Hamás abre entonces el refrigerador y les ofrece jugo o vino. El niño dice: “Quiero a mi mamá”, antes de que el militante tome una botella de Coca-Cola, cierre la puerta del refrigerador y salga.

El gobierno israelí ha pedido a los medios de comunicación que no transmitan ni distribuyan el vídeo dentro de Israel “por respeto a los deseos de la familia”.

No hay ninguna razón explicable por la que la Oficina del Primer Ministro decidió publicar el video ahora, pero el mismo llega mientras Israel enfrenta la condena internacional por su planeado ataque a la ciudad de Gaza y apenas días después de que una iniciativa respaldada por las Naciones Unidas declarara oficialmente una hambruna en el norte de Gaza.

El hermano mayor de los dos muchachos fue asesinado la madrugada del 7 de octubre cuando se dirigía a la playa para ir a pescar con sus amigos.