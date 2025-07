Israel mató a 30 palestinos durante “pausa táctica” cerca de zona de ayuda humanitaria en Gaza

Los decesos se suman a las 1.239 personas que han fallecido a causa de disparos del Ejército israelí mientras intentaban acceder a ayuda humanitaria.

(EFE) – Al menos 30 gazatíes murieron por disparos del Ejército israelí este miércoles al atardecer, mientras intentaban acceder a ayuda humanitaria cerca del puesto militar de Zikim, el único paso fronterizo operativo en el norte de la Franja para la entrada de camiones con asistencia, confirmaron a EFE fuentes médicas.

Según informaron fuentes locales a EFE, estos gazatíes fueron asesinados entre las 19.00 y las 19.45 hora local (16.00–16.45 GMT), horario incluido dentro de las llamadas “pausas tácticas” que el Ejército israelí había anunciado el pasado domingo y en las que aseguraba que no atacaría ciertos puntos del enclave palestino para facilitar la entrada y distribución de la ayuda.

El Ejército aún no se ha pronunciado sobre el incidente.

“Lo que ha llegado a los hospitales es solo una parte”, dijo Mahmoud Basal, portavoz de la Defensa Civil en la Franja de Gaza, en un mensaje a medios, y comentó que es muy difícil acceder al punto del incidente.

Hablando desde el hospital Bautista Al Ahli de Gaza, Basal dijo que los centros médicos no dan abasto. “Hay heridos en el patio del hospital y no podemos atenderlos. Hay personas en estado muy crítico y los equipos médicos no pueden tratarlas”, explicó.

Estas muertes se suman a las 1.239 personas que han fallecido por disparos del Ejército israelí mientras intentaban recoger ayuda, desde que a finales de mayo comenzó la distribución de asistencia humanitaria en la Franja bajo control militar, tras más de dos meses de embargo total.