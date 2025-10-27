Israel levanta el estado de emergencia en el sur del país tras más de dos años

Desde este martes ya no habrá una "situación especial" en el sur de Israel, zona en la que miembros de las milicias gazatíes con Hamás a la cabeza se infiltraron en octubre de 2023.

(EFE) – Este lunes, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, anunció que, a partir de mañana, queda levantado el estado de emergencia que se declaró en el sur del país el 7 de octubre de 2023, cuando Hamás lanzó sus ataques contra esta zona en los que mató a 1.200 personas y secuestró a otras 251.

“He decidido adoptar la recomendación de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y eliminar, por primera vez desde el 7 de octubre, la situación especial en el frente interno“, declaró Katz en un comunicado difundido por medios locales.

Añadió que “la decisión refleja la nueva realidad de seguridad en el sur del país, lograda gracias a las acciones decididas y contundentes de nuestras heroicas tropas contra la organización terrorista Hamás durante los últimos dos años”.

La orden expira mañana, martes, y ya no habrá una “situación especial” en el sur de Israel, la zona en la que milicianos de las milicias gazatíes con Hamás a la cabeza se infiltraron el 7 de octubre de 2023.

El sur de Israel era la única zona del país en la que todavía permanecía en vigor el estado de emergencia, lo que permitía al Gobierno mantener restricciones de reuniones y mantener cerradas algunas zonas cercanas a Gaza por cuestiones de seguridad.

Pese a todo, la normalidad ya se había instalado en esta parte del país desde hace meses. El 90% de los residentes de los Kibutz atacados han regresado a sus hogares, según datos del Gobierno israelí.

La llegada del alto el fuego, en vigor desde el pasado 10 de octubre, también hizo que el Ejército israelí aprobara recientemente la reapertura de la playa de Zikim, la más meridional del país y la más próxima a Gaza, por primera vez desde el inicio de la ofensiva el 7 de octubre de 2023.