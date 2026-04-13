Israel entregará Medalla Presidencial de Honor a Javier Milei y Argentina inaugurará embajada en Jerusalén

Según explicó Presidencia israelí, la condecoración se otorga a aquellas personas con una "contribución excepcional al Estado de Israel o a la humanidad a través de su talento, servicio u otros medios".

(EFE) – El presidente de Argentina, Javier Milei, recibirá la Medalla Presidencial de Honor otorgada por su homólogo israelí, Isaac Herzog, durante las celebraciones oficiales del Día de la Independencia de Israel, el 21 y el 22 de abril. Además, inaugurará entonces el traslado de la embajada argentina a Jerusalén.

“El presidente Milei representa un liderazgo audaz y persigue una política clara e inequívoca de apoyo al Estado de Israel, como ferviente sionista, en las buenas y en las malas. Él siente un profundo afecto por el pueblo de Israel, y por ello he considerado oportuno honrar todos sus esfuerzos en nuestro nombre”, dijo Herzog en un comunicado difundido por su oficina este lunes.

Así, en el marco del 78 aniversario de la creación del Estado de Israel, Milei recibirá esta insignia, la máxima condecoración civil de Israel, pensada, según Presidencia israelí, para aquellos con una “contribución excepcional al Estado de Israel o a la humanidad a través de su talento, servicio u otros medios”.

Milei también participará en la ceremonia anual de encendido de antorchas que se realiza en conmemoración de la mencionada efeméride.

En el comunicado se justifica la entrega de la medalla a Milei, que se producirá en un evento celebrado en la residencia presidencial israelí, alegando que “ha demostrado un apoyo inquebrantable a Israel en el ámbito internacional, ha acompañado a las familias de los rehenes y ha expresado una profunda conexión con el pueblo judío y su patrimonio”.

“Ya a principios de 2024, apenas unos meses después de la masacre del 7 de octubre, el presidente Milei decidió realizar su primera visita de Estado como presidente al Estado de Israel mientras la guerra aún continuaba”, agregó Herzog en su comunicado.

Esta será la tercera visita oficial de Milei a Israel desde su asunción como presidente de Argentina en diciembre de 2023, tras las realizadas en febrero de 2024 y en junio de 2025.

Durante ese segundo viaje, anunció ante la Knéset (Parlamento israelí) que Argentina trasladaría su embajada en Israel a Jerusalén en 2026, cumpliendo así una promesa de campaña.

La sede diplomática del país suramericano se encuentra actualmente en la ciudad de Herzliya, a las afueras de Tel Aviv. De concretar su traslado, Milei seguiría los pasos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien en 2018 ordenó el traslado de la embajada de su país a Jerusalén, reconociéndola como capital de Israel.

El traslado de embajadas a Jerusalén es visto como un gesto de apoyo al control israelí sobre toda la ciudad, cuya parte oriental permanece ilegalmente ocupada por Israel según el derecho internacional, mientras los palestinos la reclaman como la capital de su futuro Estado.

Desde incluso antes de asumir el cargo, Milei se ha posicionado como un férreo aliado de Israel y, junto a Estados Unidos, es uno de sus principales aliados en materia de política exterior.