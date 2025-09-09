Israel atacó liderazgo de Hamás en Qatar: Se reportaron explosiones en Doha

El ataque parece marcar la primera vez que Israel lanza una operación en Qatar. Las FDI afirmaron en un comunicado que habían atacado a “altos dirigentes” de Hamás con “un ataque preciso” en una operación conjunta con la agencia de seguridad Shin Bet.

(CNN) – Israel llevó a cabo un ataque contra el liderazgo de Hamás en Doha, dijo una fuente israelí a CNN, después de que se escuchara una explosión en la capital qatarí.

La fuente no dijo quién fue el objetivo, pero los líderes de Hamás han utilizado la capital qatarí como sede fuera de Gaza durante años.

Poco después de la explosión, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) emitieron un comunicado en el que afirmaban que habían atacado a “altos dirigentes” de Hamás con “un ataque preciso” en una operación conjunta con la agencia de seguridad Shin Bet.

El comunicado no especificó dónde se llevó a cabo la operación, pero sugirió que fue fuera de Gaza.

“Durante años, estos miembros de la cúpula de Hamás han liderado las operaciones de la organización terrorista, son directamente responsables de la brutal masacre del 7 de octubre y han estado orquestando y gestionando la guerra contra el Estado de Israel”.

Un alto funcionario de Hamás confirmó a CNN que los negociadores del grupo fueron atacados en Doha.

El lunes, el jefe negociador de Hamás, Khalil Al-Hayya, se reunió con el primer ministro de Qatar, el jeque Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, en Doha.

El ataque parece marcar la primera vez que Israel lanza una operación en Qatar.

A continuación se puede visualizar un video grabado por un chileno de las explosiones en Doha.