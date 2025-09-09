Mundo qatar

Con información de CNN

Israel atacó liderazgo de Hamás en Qatar: Se reportaron explosiones en Doha

Por CNN Chile

09.09.2025 / 10:27

El ataque parece marcar la primera vez que Israel lanza una operación en Qatar. Las FDI afirmaron en un comunicado que habían atacado a “altos dirigentes” de Hamás con “un ataque preciso” en una operación conjunta con la agencia de seguridad Shin Bet.

(CNN) – Israel llevó a cabo un ataque contra el liderazgo de Hamás en Doha, dijo una fuente israelí a CNN, después de que se escuchara una explosión en la capital qatarí.

La fuente no dijo quién fue el objetivo, pero los líderes de Hamás han utilizado la capital qatarí como sede fuera de Gaza durante años.

Poco después de la explosión, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) emitieron un comunicado en el que afirmaban que habían atacado a “altos dirigentes” de Hamás con “un ataque preciso” en una operación conjunta con la agencia de seguridad Shin Bet.

El comunicado no especificó dónde se llevó a cabo la operación, pero sugirió que fue fuera de Gaza.

El humo se eleva después de que se escucharon varias explosiones en Doha, Qatar, el martes. Ibraheem Abu Mustafa/Reuters

El humo se eleva después de que se escucharon varias explosiones en Doha, Qatar, el martes. Ibraheem Abu Mustafa/Reuters

“Durante años, estos miembros de la cúpula de Hamás han liderado las operaciones de la organización terrorista, son directamente responsables de la brutal masacre del 7 de octubre y han estado orquestando y gestionando la guerra contra el Estado de Israel”.

Un alto funcionario de Hamás confirmó a CNN que los negociadores del grupo fueron atacados en Doha.

El lunes, el jefe negociador de Hamás, Khalil Al-Hayya, se reunió con el primer ministro de Qatar, el jeque Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, en Doha.

El ataque parece marcar la primera vez que Israel lanza una operación en Qatar.

A continuación se puede visualizar un video grabado por un chileno de las explosiones en Doha.

DESTACAMOS

#LODIJERONENCNN Precios al alza y gasto por persona: ¿Cuánto costará celebrar estas Fiestas Patrias en Chile?

LO ÚLTIMO

Deportes La Roja Femenina tendrá su debut en la Liga de Naciones: Jugará contra Venezuela y Bolivia
Israel atacó liderazgo de Hamás en Qatar: Se reportaron explosiones en Doha
Senapred emite alerta temprana preventiva por lluvia, nevadas, tormentas eléctricas y viento en la Región del Biobío.
¿Cómo celebran los chilenos las Fiestas Patrias? La mayoría prefiere hacer asados, tomar terremoto y comer empanadas
Asesor de Matthei responde a críticas de Gendarmes y aborda su gestión: "La corrupción tú no puedes mirarla para el lado"
La flotilla de ayuda para Gaza afirma que un dron impactó contra uno de sus barcos en un puerto de Túnez