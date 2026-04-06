Israel ataca importante planta petroquímica iraní en Asaluyeh, según el ministro de Defensa

Según la agencia de noticias estatal iraní Tasnim, el ataque tuvo como objetivo las instalaciones petroquímicas de Jam y Damavand, que son partes vitales de la red energética y de exportación de Irán.

Israel atacó el complejo petroquímico iraní de South Pars, en el centro energético de Asaluyeh, al suroeste del país, según declaró este lunes el ministro de Defensa, Israel Katz.

Según la agencia de noticias estatal iraní Tasnim, el ataque tuvo como objetivo las instalaciones petroquímicas de Jam y Damavand, que son partes vitales de la red energética y de exportación de Irán.

Katz describió las instalaciones como “activos críticos responsables de aproximadamente la mitad de la producción petroquímica de Irán”. El ataque a Asaluyeh se produjo tras un ataque militar israelí la semana pasada contra plantas petroquímicas en la provincia de Juzestán, en el suroeste de Irán.

Katz afirmó que, en conjunto, ambos complejos representan aproximadamente el 85 % de las exportaciones petroquímicas de Irán y que han quedado inoperativos. Declaró que el ataque supuso un duro golpe económico que le costaría a Irán decenas de miles de millones de dólares en pérdidas de beneficios petroquímicos. Israel sostiene que esos beneficios se utilizan para financiar al ejército iraní.