Israel asegura que tiene confirmación de la muerte del líder supremo de Irán

Por CNN Chile

28.02.2026 / 17:49

Israel ha confirmado que el líder supremo de Irán murió en los ataques del sábado.

(CNN) Israel ha confirmado que el líder supremo de Irán murió en los ataques del sábado, según dos fuentes israelíes familiarizadas con el asunto.

Una de las fuentes indicó que Israel obtuvo una foto del cuerpo sin vida del ayatolá Ali Jamenei. La segunda fuente dijo que se está preparando un anuncio oficial.

Más temprano en la noche, el primer ministro Benjamin Netanyahu afirmó que hay muchas señales de que Jamenei “ya no está con nosotros”.

Mientras tanto, un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán aseguró que el presidente y el líder supremo del país se encuentran “sanos y salvos”. Sin embargo, Jamenei no ha sido visto en público ni en videos desde que comenzaron los ataques.

