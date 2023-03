(CNN en Español) – El canciller de Argentina, Santiago Cafiero, aseguró este jueves a través de su cuenta de Twitter que le informó al secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido, en el marco de la cumbre del G20 que se lleva a cabo en Nueva Delhi, la decisión del Gobierno argentino de poner fin al Pacto Foradori-Duncan, con el objetivo de reiniciar la discusión por la soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas o Falklands, tal como las llama el Reino Unido.

Cafiero agregó que “Argentina cumple de esta manera con el mandato de la Asamblea General y del Comité de Descolonización de Naciones Unidas. Honramos el compromiso del presidente Alberto Fernández y de nuestro Gobierno de sostener a la Cuestión Malvinas como una política de Estado”.

El canciller argentino añadió que el Gobierno del presidente Alberto Fernández ha propuesto retomar las negociaciones por la cuestión de la soberanía de las Islas Malvinas y para ello impulsa una reunión en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York.

CNN se contactó con la Oficina de Relaciones Exteriores, Commonwealth y Desarrollo (FCDO, por sus siglas en inglés) para obtener comentario y y pidieron remitirse al tuit del canciller británico, James Cleverly.

“Las Falklands son británicas. Los isleños tienen derecho a decidir su propio futuro: han optado por seguir siendo un territorio de ultramar autónomo del Reino Unido”, escribió el funcionario británico en una respuesta al tuit publicado por Cafiero.

The Falkland Islands are British.

Islanders have the right to decide their own future – they have chosen to remain a self-governing UK Overseas Territory. https://t.co/UTpiyJ74LN

