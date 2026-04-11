Mundo conflicto en Medio Oriente

Con información de CNN

Irán y Estados Unidos inician conversaciones en Islamabad en medio de frágil alto al fuego

Por Adam Pourahmadi, CNN

11.04.2026 / 09:29

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La emisora estatal iraní IRIB confirmó el inicio del diálogo, aunque persiste la incertidumbre sobre si las negociaciones son directas o a través de intermediarios. De concretarse un cara a cara, sería la primera reunión de alto nivel entre ambos países desde la fundación de la República Islámica en 1979.

(CNN) – Las conversaciones entre Irán y Estados Unidos comenzaron este sábado en Islamabad, según informó la televisión estatal iraní IRIB. El diálogo ocurre en medio de un frágil alto el fuego de dos semanas, aunque ninguna de las partes confirmó aún el alcance de las discusiones.

Si se confirma que las negociaciones son directas, serían las primeras conversaciones cara a cara de alto nivel entre Irán y EE.UU. desde 1979.

Negociaciones directas o con intermediarios: la incógnita en Islamabad

La emisora iraní no precisó si las delegaciones se reúnen directamente o a través de mediadores paquistaníes. Horas antes, el presidente Donald Trump declaró a periodistas que los negociadores estadounidenses en Pakistán se centran principalmente en impedir que Teherán obtenga un arma nuclear.

Trump también afirmó que Irán “no tiene cartas” en la mesa, aparte de la “extorsión” con el estrecho de Ormuz.

Trump advierte sobre el estrecho y aumentan los tránsitos de buques chinos

El presidente estadounidense aseguró que el estrecho de Ormuz se reabrirá pronto, con o sin cooperación iraní. Datos de rastreo mostraron que varios buques, la mayoría chinos, transitaron la vía este sábado.

Un organismo industrial advirtió que, de no normalizarse el paso en tres semanas, la UE enfrentaría una “escasez sistémica de combustible para aviones”. El director del Consejo Económico Nacional de EE. UU., Kevin Hassett, pronosticó una rápida caída de los precios energéticos una vez que el estrecho reanude operaciones regulares.

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