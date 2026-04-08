Irán interrumpe tránsito de petroleros por el estrecho de Ormuz tras ataques israelíes contra el Líbano, según medios iraníes

Israel llevó a cabo hoy lo que calificó como los mayores ataques contra el país desde el inicio de la guerra.

(CNN) – Irán ha suspendido el tráfico de petroleros a través del estrecho de Ormuz tras los ataques israelíes contra el Líbano, informó la agencia de noticias semioficial Fars.

El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, declaró anteriormente que el Líbano estaba incluido en el alto el fuego entre Israel, Estados Unidos e Irán, pero el ejército israelí afirmó que los ataques contra Hezbollah en el Líbano continuarían.

Israel llevó a cabo hoy lo que calificó como los mayores ataques contra el país desde el inicio de la guerra.

Fars indicó que se permitió el cruce del estrecho a dos petroleros desde que entró en vigor el alto el fuego.

Israel defendió ataques contra objetivos en el Líbano

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel defendió sus continuos ataques contra objetivos en el Líbano y criticó duramente al gobierno libanés por no haber desarmado a Hezbollah.

“El presidente y el primer ministro de Líbano no tienen reparo en atacar a Israel por hacer lo que debían haber hecho: atacar a Hezbollah”, declaró el ministerio en una publicación en X.

Añadió que, tras miles de ataques contra Israel, el gobierno libanés “no ha ofrecido disculpas, sino que ha presentado exigencias”.

El comunicado del ministerio prosiguió: “No desarmaron a Hezbollah. No impidieron ni impiden que ataque a Israel. Mintieron cuando afirmaron haber desmilitarizado la zona hasta el Litani. Ahora debemos hacerlo nosotros”.

El miércoles, Israel lanzó una serie de ataques contra Líbano, incluyendo algunos de los más extensos contra Beirut en décadas.

Las Fuerzas de Defensa de Israel afirmaron haber atacado más de 100 centros de mando y emplazamientos militares del grupo militante Hezbollah, respaldado por Irán. Desde el inicio de la última ronda de combates, Hezbollah ha disparado cientos de cohetes contra Israel, en ocasiones más de 500 en un solo día.

El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, mediador en las conversaciones entre Irán y Estados Unidos, declaró hoy que el alto el fuego incluía al Líbano, si bien Israel niega esta versión.

En tanto, Trump describió los continuos ataques como una “escaramuza aparte” con Hezbollah que “no estaba incluida” en el acuerdo de alto el fuego de dos semanas.

Por Dana Karni y Lauren Said-Moorhouse