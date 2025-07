Investigación de Estados Unidos pone fin a especulaciones y asegura que Jeffrey Epstein no tuvo “una lista de clientes”

El informe contradice teorías impulsadas por figuras de la derecha y señala que no se publicarán nuevos documentos por contener material sensible. Elon Musk y otros críticos cuestionaron la decisión, mientras la Casa Blanca defendió la investigación como “exhaustiva y transparente”.

(CNN) – Tras meses de anunciar la inminente publicación de nueva información sobre el acusado de tráfico sexual Jeffrey Epstein, el Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ, por sus siglas en inglés) anunció este lunes en un memorando que no hay pruebas de que él tuviera una “lista de clientes” ni de que fuera asesinado.

Además, el Departamento de Justicia no planea publicar nuevos documentos sobre el caso, según informó el lunes.

Esta declaración contradice las promesas del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien previamente habló de divulgar más archivos gubernamentales sobre el financista caído en desgracia, y va en contra de las teorías conspirativas impulsadas por la derecha durante años.

“Esta revisión sistemática no reveló ninguna ‘lista de clientes’ incriminatoria”, señala el memorando sin firma. “Tampoco se encontró evidencia creíble de que Epstein chantajeara a personas prominentes como parte de sus acciones. No descubrimos pruebas que justifiquen una investigación contra terceros no acusados”.

Axios fue el primer medio en informar detalles de la decisión del DOJ y el FBI.

El departamento también difundió 10 horas de grabaciones de seguridad de la cárcel que muestran que nadie entró a la celda de Epstein el día en que murió por suicidio.

Durante años, figuras de los medios de derecha han sugerido que el Gobierno oculta secretos relacionados con Epstein, quien murió por suicidio en 2019 mientras esperaba juicio por cargos federales de tráfico sexual.

Algunos de ellos impulsaron la teoría de que Epstein tenía una “lista de clientes” para chantajear a figuras poderosas que habrían cometido delitos similares.

Tras ser confirmada como secretaria de Justicia a principios de este año, Pam Bondi abrazó rápidamente esas teorías, y en una entrevista en Fox News de febrero dijo que una lista de clientes estaba “en su escritorio para revisar”.

El subdirector del FBI afirma que la agencia publicará un video de la cárcel para demostrar que Jeffrey Epstein se suicidó

Agregó: “Eso ha sido una directiva del Presidente Trump. Lo estoy revisando”.

Poco después, en conjunto con la Casa Blanca, el Departamento de Justicia publicó una serie de documentos relacionados con la investigación de Epstein, casi todos ya disponibles públicamente.

El Gobierno incluso invitó a influencers a obtener una “primicia” sobre los documentos en la Casa Blanca, y fotos del día muestran a esos influencers saliendo con carpetas blancas etiquetadas como “The Epstein Files: Phase 1”.

Bondi prometió que habría más información, y agentes del FBI —muchos asignados a temas de seguridad nacional— trabajaron día y noche para revisar documentos y otras pruebas para su publicación. Pero pronto el departamento dejó de mencionar la publicación, para disgusto de los seguidores que inundaron las redes sociales del DOJ y el FBI exigiendo nueva información.

El director del FBI, Kash Patel, y el subdirector Dan Bongino, ambos críticos públicos de la investigación antes de asumir sus cargos, incluso empezaron a decir en entrevistas que no había pruebas de que Epstein hubiera sido asesinado. Bongino, en mayo, dijo que el video de la cárcel, ahora publicado en línea, es “claro como el agua”.

“En línea con revelaciones previas, esta revisión confirmó que Epstein dañó a más de mil víctimas”, dice el memorando del lunes. “Cada una sufrió un trauma único. Información sensible sobre estas víctimas está entrelazada en los materiales. Esto incluye detalles como nombres, imágenes, descripciones físicas, lugares de nacimiento, asociados y antecedentes laborales”.

“Una de nuestras más altas prioridades es combatir la explotación infantil y hacer justicia a las víctimas. Perpetuar teorías infundadas sobre Epstein no ayuda a esos fines”, añade.

“Por ello, aunque hemos trabajado para proporcionar al público la máxima información sobre Epstein y examinado toda la evidencia en posesión del Gobierno, el Departamento de Justicia y el FBI determinan que no sería apropiado ni justificado divulgar más información”.

La reacción de Musk

Los informes sobre el anuncio generaron indignación en línea, especialmente de Elon Musk, exaliado de Trump, quien publicó una imagen de un marcador titulado “El contador oficial de arrestos por pedofilia de Jeffrey Epstein” con el marcador en cero.

“¿Qué hora es? Oh, mira, es la hora de que nadie sea arrestado otra vez”, escribió Musk en X.

Hace seis semanas, Musk afirmó en X que “@realDonaldTrump está en los archivos de Epstein”, y luego publicó un video de Trump en una fiesta con Epstein acompañado de un emoji de ceja levantada. Las publicaciones, ya eliminadas, formaron parte de una disputa entre Trump y Musk sobre el reciente proyecto de ley fiscal y de política interna de Trump.

Otras figuras de la derecha también criticaron el anuncio. El activista Jack Posobiec escribió en X “si no había clientes, ¿por qué Ghislaine Maxwell sigue en la cárcel?”, refiriéndose a la socia de Epstein condenada por cargos relacionados con tráfico sexual.

Otro, Robby Starbuck, dijo sobre los comentarios previos de Bondi sobre una lista de clientes: “¿mentía entonces o miente ahora? Merecemos respuestas”.

La Casa Blanca respalda la investigación

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, defendió el lunes la “exhaustiva investigación” del Departamento de Justicia sobre “todos los archivos relacionados con los crímenes y la muerte de Epstein”.

Al ser presionada sobre la lista de clientes mencionada en la entrevista de Fox News en febrero, Leavitt dijo en una rueda de prensa que Bondi se refería a “la totalidad de la documentación” relacionada con Epstein.

“Todos los papeles en relación con los crímenes de Jeffrey Epstein. A eso se refería la secretaria de Justicia. Y la dejaré hablar por sí misma. Pero, de nuevo, en cuanto al FBI y el Departamento de Justicia, están más que comprometidos a asegurar que los criminales sean encarcelados”, dijo Leavitt.

El portavoz del DOJ, Chad Gilmartin, también dijo a CNN el lunes que, en la entrevista de Fox News, Bondi se refería a toda la documentación de la investigación de Epstein, como los registros de vuelos, y no a una lista específica de clientes.

Leavitt dijo que parte del material no se publicó porque era “extremadamente explícito y contenía pornografía infantil”.

“Esta administración quiere que cualquiera que haya cometido un delito rinda cuentas… y el Gobierno de Trump está comprometido con la verdad y la transparencia”, dijo Leavitt.

“Se comprometieron a una investigación exhaustiva”, continuó Leavitt, refiriéndose al Departamento de Justicia. “Eso es lo que hicieron, y proporcionaron los resultados. Eso es transparencia”.