Bombazo de Musk escala su tensión con Trump: Multimillonario acusó al presidente de estar en los archivos de Epstein

El empresario publicó un explosivo mensaje en su cuenta de X, donde acusa al presidente estadounidense de estar mencionado en los registros vinculados a Jeffrey Epstein. Hasta ahora, la Casa Blanca no ha respondido.

La relación entre Elon Musk y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a tensarse tras un tuit del empresario que rápidamente generó repercusión en redes sociales y medios internacionales.

En su cuenta oficial de X (ex Twitter), Musk escribió:

“Hora de soltar una gran bomba: Donald Trump está en los archivos de Epstein. Esa es la razón por la que no se han publicado. Ten un buen día, DJT!”

La publicación fue interpretada como una acusación directa hacia Trump, insinuando que su nombre figura en los registros vinculados al financista y delincuente sexual Jeffrey Epstein, cuyos archivos aún no han sido completamente desclasificados.

El mensaje marca un nuevo punto de quiebre en la relación entre Musk y Trump, quienes hasta apenas hace unos meses mantenían una estrecha relación política.

Los últimos meses el dueño de X y Tesla ha incrementado sus críticas hacia el mandatario, tanto por sus políticas como por temas personales.

Hasta el momento, ni la Casa Blanca ni el propio Trump han respondido oficialmente a las afirmaciones.

Time to drop the really big bomb:@realDonaldTrump is in the Epstein files. That is the real reason they have not been made public.