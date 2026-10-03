Inundaciones dejan una mujer muerta y 90 personas rescatadas en España

Una mujer de 102 años murió y cerca de 90 personas debieron ser rescatadas tras las graves inundaciones que afectaron a Madrigueras, municipio de la provincia de Albacete, en España, luego de las intensas precipitaciones registradas durante la tarde del viernes.

La víctima fue encontrada sin vida al interior de su vivienda por los equipos de emergencia. El agua había superado el metro de altura dentro del inmueble, según los antecedentes entregados por las autoridades.

La emergencia dejó calles completamente anegadas, vehículos arrastrados por el agua y daños en viviendas e infraestructura pública. En algunos puntos de la localidad, el nivel del agua llegó a alcanzar los dos metros.

Madrigueras recibió alrededor de 142 litros de agua por metro cuadrado durante el episodio de lluvias, una cantidad considerablemente superior a la contemplada inicialmente en las previsiones meteorológicas para la zona.

Los servicios de emergencia realizaron cerca de 90 rescates durante la jornada. Entre los organismos desplegados se encuentran bomberos, Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil y Cruz Roja, además de equipos destinados posteriormente a retirar vehículos, limpiar las calles y asistir a los residentes afectados.

Gobierno regional solicitará declaración de zona catastrófica

Las consecuencias de la inundación llevaron al Gobierno de Castilla-La Mancha a mantener este sábado el nivel 1 de emergencia del Plan Específico ante el Riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos (METEOCAM) en Madrigueras.

Uno de los edificios públicos afectados fue el centro de salud de la localidad, cuyo servicio tuvo que ser trasladado temporalmente a dependencias de Cruz Roja. Durante la mañana continuaron también los trabajos para retirar vehículos y limpiar las zonas inundadas.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, anunció además que su administración solicitará el martes al Gobierno de España la declaración de Madrigueras como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, conocida habitualmente como “zona catastrófica”.

La medida busca facilitar el acceso a mecanismos estatales destinados a afrontar los daños ocasionados por la emergencia, incluidos aquellos sufridos por propiedades privadas y vehículos.

Las lluvias intensas no se limitaron a Albacete. Durante el viernes y el fin de semana distintas zonas del este y noreste de España permanecieron bajo avisos meteorológicos por precipitaciones y tormentas, con especial atención puesta en sectores de Cataluña.