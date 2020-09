(CNN en Español) – India reportó el jueves 83.337 nuevos casos de COVID-19, el aumento diario más alto anunciado por el Ministerio de Salud del país.

La Universidad Johns Hopkins informó anteriormente que la India registró 85.687 nuevos casos el 27 de agosto. La discrepancia entre las cifras no está clara.

El gobierno de la India sostiene que sus números de casos para el 27 de agosto fueron 77.266 y esta es la primera vez que ha registrado un total de 24 horas superior a 80.000.

El Ministerio de Salud de la India tuiteó el jueves que observó “un aumento sin precedentes en las pruebas”, y agregó que se habían realizado más de 1.170.000 de estas en las últimas 24 horas.

El número total de casos identificados en la India es de 3.853.406, incluidas al menos 67.376 muertes.

Solo Estados Unidos y Brasil han registrado más casos y muertes que la India.

Casi el 77% de los casos confirmados se han recuperado. El Ministerio de Salud reportó 2.970.492 recuperaciones. En la India, no todos los pacientes requieren una prueba para considerarse recuperados.

Los pacientes con síntomas leves y moderados ya no se consideran activos después de 10 días de la aparición si cumplen con ciertas condiciones y no se requiere una prueba para confirmar que ya no tienen el virus. Sin embargo, los casos graves solo pueden darse de alta después de una prueba de coronavirus negativa.

En tanto, en los últimos días, el número de casos en Delhi y Maharashtra ha aumentado significativamente. Según las respectivas autoridades sanitarias locales, Maharashtra registró más de 15.765 nuevos casos el miércoles y el territorio de unión de Delhi, que incluye la región de la capital nacional de Nueva Delhi, registró 2.509 nuevos casos.