Impactante: El motor de un avión de United Airlines se incendió tras impactar a un animal durante un despegue en Estados Unidos

(CNN) — Un video dramático muestra los ardientes momentos después de que un Boeing 737-800 de United Airlines chocó contra un animal al despegar del Aeropuerto Internacional de Denver, en Estados Unidos, el domingo.

“De vez en cuando, una pequeña ráfaga de aire sale del motor derecho del avión”, advirtió el control de tráfico aéreo a los pilotos, según se escucha en un audio capturado por el sitio web LiveATC.net.

“Sí, confirmamos, creemos que perdimos el motor derecho”, respondió el piloto.

El vuelo 2325 de United despegó el domingo desde Denver con destino a Edmonton, Canadá, con 153 pasajeros y seis tripulantes a bordo.

La tripulación informó haber golpeado a un animal durante el despegue, según informó la FAA en un comunicado. No especificó el animal, pero se reportaron conejos en la pista en el momento del incidente.

“Tengan cuidado con la actividad de conejos”, advirtió la torre de control a varios pilotos. “Se reportó un conejo… dirigiéndose hacia su pista”.

“Podríamos haberlos atropellado”, comunicó por radio a la torre otro piloto de United.

“Pero somos más grandes que ellos”, bromeó un piloto de Frontier.

Pero para United 2325 no fue ninguna broma.

“Estamos lidiando con la noticia de que hay fuego en nuestra ala”, dijo el piloto del vuelo 2325 de United después de declarar una emergencia y anunciar planes para dar vueltas y regresar al aeropuerto.

Los camiones de bomberos respondieron según el protocolo estándar, dijo a CNN el oficial de información pública del aeropuerto de Denver, Keylen Villagrana.

“Solo quiero asegurarme de que tengan listo el equipo de emergencia”, dijo el piloto a los controladores aéreos. “Si pudieran revisar los flaps del lado derecho, la zona de las ruedas, todo eso, y avisarnos si hay un incendio”.

El avión finalmente se dirigió a la puerta y los pasajeros abordaron un nuevo avión para volar a Edmonton.

El año pasado, las aeronaves impactaron con fauna silvestre en el Aeropuerto Internacional de Denver más de 800 veces, según datos de la Base de Datos de Impactos con Fauna Silvestre de la FAA. La mayoría de las colisiones fueron con aves, incluyendo águilas calvas, búhos, alondras y ánades reales, pero también hubo impactos con perritos de las praderas, murciélagos, coyotes y conejos.

WATCH: United Airlines flight makes emergency landing due to “rabbit strike”.

United Flight 2325 was due to Edmonton from Denver but was forced to land after a rabbit was sucked into its engine.

All 153 passengers and 6 crew members safely made it off the plane but now without… pic.twitter.com/MyKkDEVyYs

— OutKick (@Outkick) April 16, 2025