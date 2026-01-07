Mundo maría corina machado

Tras dichos de María Corina Machado: Instituto Nobel aclara que el Premio Nobel de la Paz “no puede ser transferido”

Por CNN Chile

07.01.2026 / 09:50

{alt}

El organismo emitió sus dichos luego de que la líder opositora venezolana dijera que quería "compartir" el galardón con el presidente Donald Trump.

(EFE) – Este martes, el Instituto Nobel noruego confirmó que un Premio Nobel no se puede transferir a terceros, después de que la ganadora del Nobel de la Paz 2025, la líder opositora venezolana María Corina Machado, afirmase que quería “compartirlo” con el presidente estadounidense Donald Trump.

“Un Premio Nobel no puede ser revocado ni transferido a otros. Una vez que se ha anunciado al laureado o laureados, la decisión es para siempre”, dijo a EFE el portavoz Erik Aasheim.

“En cuanto al dinero del premio, el laureado o laureados son libres de disponer de él de la manera que consideren oportuna“, matizó el representante del Instituto Nobel noruego, que ejerce de secretariado del Comité Noruego del Nobel.

Machado, que ya había dedicado el Nobel a Trump cuando lo recibió, afirmó este lunes en una entrevista en la cadena estadounidense Fox News que “ciertamente queremos dárselo y compartirlo con él“.

En la entrevista, agradeció al presidente de EE. UU. las “valientes acciones” que condujeron al secuestro del hasta entonces presidente venezolano Nicolás Maduro, aunque reconoció que no ha hablado personalmente con él desde que se le otorgó el Nobel en octubre.

Según afirmó el lunes The Washington Post, la decisión de Machado de aceptar el Nobel codiciado por Trump le habría costado el respaldo del presidente de EE. UU., que tras la captura de Maduro le ha negado el respaldo para liderar una transición en Venezuela.

A pesar de que Machado le dedicó a Trump el prestigioso galardón, el hecho de que no rechazara el reconocimiento resultó un “pecado imperdonable” que el mandatario no ha olvidado, dijeron al Post dos fuentes cercanas a la Casa Blanca.

DESTACAMOS

Mundo De la orden a la extracción: así fue la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU.

De la orden a la extracción: así fue la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU.

Fue la culminación dramática de una campaña de varios meses cuyo objetivo final ha sido claro para quienes participaron en su planeación: derrocar a Maduro del poder. Trump, quien en ciertos momentos expresó dudas sobre el potencial de consecuencias no deseadas y la posibilidad de que EE.UU. se viera envuelto en una guerra prolongada, dejó de lado cualquier reserva y dio luz verde a la operación en los días previos a Navidad.

LO ÚLTIMO

Bits Los anuncios de ASUS ROG en la CES 2026: Lentes gaming de realidad aumentada, un notebook en colaboración con Hideo Kojima y más
Frank Sauerbaum y Ley de Reajuste: “Me llama la atención que el PC y el FA apoyen una norma que dejó el presidente Pinochet”
Región de Coquimbo: Senapred decretó Alerta Amarilla en Salamanca por incendio en vertedero
Tras dichos de María Corina Machado: Instituto Nobel aclara que el Premio Nobel de la Paz "no puede ser transferido"
Universidad de Chile otorga Medalla Rectoral a la embajadora de Marruecos en Chile, Kenza El Ghali
Admisión 2026: Guía paso a paso para postular a la universidad