Tras dichos de María Corina Machado: Instituto Nobel aclara que el Premio Nobel de la Paz “no puede ser transferido”

El organismo emitió sus dichos luego de que la líder opositora venezolana dijera que quería "compartir" el galardón con el presidente Donald Trump.

(EFE) – Este martes, el Instituto Nobel noruego confirmó que un Premio Nobel no se puede transferir a terceros, después de que la ganadora del Nobel de la Paz 2025, la líder opositora venezolana María Corina Machado, afirmase que quería “compartirlo” con el presidente estadounidense Donald Trump.

“Un Premio Nobel no puede ser revocado ni transferido a otros. Una vez que se ha anunciado al laureado o laureados, la decisión es para siempre”, dijo a EFE el portavoz Erik Aasheim.

“En cuanto al dinero del premio, el laureado o laureados son libres de disponer de él de la manera que consideren oportuna“, matizó el representante del Instituto Nobel noruego, que ejerce de secretariado del Comité Noruego del Nobel.

Machado, que ya había dedicado el Nobel a Trump cuando lo recibió, afirmó este lunes en una entrevista en la cadena estadounidense Fox News que “ciertamente queremos dárselo y compartirlo con él“.

En la entrevista, agradeció al presidente de EE. UU. las “valientes acciones” que condujeron al secuestro del hasta entonces presidente venezolano Nicolás Maduro, aunque reconoció que no ha hablado personalmente con él desde que se le otorgó el Nobel en octubre.

Según afirmó el lunes The Washington Post, la decisión de Machado de aceptar el Nobel codiciado por Trump le habría costado el respaldo del presidente de EE. UU., que tras la captura de Maduro le ha negado el respaldo para liderar una transición en Venezuela.

A pesar de que Machado le dedicó a Trump el prestigioso galardón, el hecho de que no rechazara el reconocimiento resultó un “pecado imperdonable” que el mandatario no ha olvidado, dijeron al Post dos fuentes cercanas a la Casa Blanca.