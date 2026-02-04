Mundo agentes ICE

ICE reduce en 700 agentes su despliegue en Minnesota tras nuevos acuerdos de cooperación

Por CNN Chile

04.02.2026 / 13:23

El jefe interino del servicio migratorio anunció la medida "con efecto inmediato" y destacó una colaboración sin precedentes con autoridades locales para priorizar la seguridad.

El jefe interino del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE), Tom Homan, anunció este miércoles una reducción inmediata de 700 efectivos en el estado de Minnesota.

La medida llega días después de que confirmara nuevos protocolos para priorizar la seguridad pública, tras protestas y muertes de manifestantes por la actuación de agentes.

Una estrategia basada en “colaboración sin precedentes”

Homan explicó que, gracias a “una colaboración sin precedentes” entre autoridades locales y estatales, se ha creado una cadena de mando unificada. Esto permite una “aplicación inteligente de la ley” que facilita que ICE asuma la custodia de migrantes antes de que salgan a las calles, requiriendo menos efectivos.

Según reportó La Tercera, el “zar de fronteras”, enviado por el presidente Donald Trump para reducir la tensión en el estado, afirmó que esta eficiencia libera agentes para enfocarse en extranjeros con antecedentes delictivos.

