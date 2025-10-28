Huracán Melissa: Cocodrilos a la deriva agregan un peligro imprevisto en Jamaica

Las autoridades sanitarias jamaicanas alertan a la población sobre el riesgo de encuentros con cocodrilos americanos, desplazados por las inundaciones, e instan a extremar la precaución en varias parroquias.

(CNN) – Las peligrosas condiciones meteorológicas que azotan Jamaica por el huracán Melissa presentan una amenaza adicional e inesperada: los cocodrilos. Las fuertes lluvias e inundaciones pueden resultar en que los cocodrilos sean desplazados de sus hábitats naturales, advirtió la Autoridad Sanitaria Regional del Sureste en un comunicado oficial.

La institución, adscrita al ministerio de salud, instó a los residentes de Kingston, St. Andrew, St. Catherine y St. Thomas a mantenerse vigilantes y evitar el contacto con las aguas de inundación. El llamado es a ejercer extrema precaución ante la posible presencia de fauna desprevenida en zonas pobladas.

Una especie vulnerable y temida

El cocodrilo americano es la única especie que habita en Jamaica, con una población concentrada en la costa sur. En los últimos años, su población ha sido diezmada por la caza ilegal, la pérdida de hábitat y la contaminación por plásticos, además de los ataques humanos motivados por el temor.

Las autoridades fueron claras en su mensaje preventivo: “Mantengan a los niños y las mascotas alejados de las aguas de inundación o de las áreas donde se hayan avistado cocodrilos”.