Tras el diagnóstico de otro paciente que viajó recientemente a Italia, el gobierno de Brasil confirmó el segundo caso de coronavirus en Sao Paulo.

El Ministerio de Salud del país informó a través de Twitter que “la Secretaría de Salud de Sao Paulo notificó otro caso importado confirmado de coronavirus. El paciente estuvo en Italia”. Además afirmaron que “no hay evidencias de circulación del virus en territorio” brasileño.

