Un sujeto le disparó a quemarropa a dos policías que estaban al interior de una patrulla detenida en las afuera de una estación del tren subterráneo de Los Angeles, en Estados Unidos.

Hasta el momento se desconocen los motivos del ataque por parte del hombre, quien según la información que se maneja preliminarmente no habría sido provocado previamente por los oficiales.

Ambos funcionarios policiales se encuentran internados en un hospital de California en muy mal estado tras recibir los balazos del desconocido, quien se encuentra prófugo.

El presidente Donald Trump se manifestó sobre este hecho en redes sociales, condenando el acto y calificando al autor de los disparos de “animal”.

Animals that must be hit hard! https://t.co/zrOd9ZUl8o

El mandatario norteamericano aseguró además que “si los agentes mueren, debe haber un juicio rápido y pena de muerte para el asesino. Es la única forma de detener esto”.

Trump compartió una publicación de su hijo en Twitter en donde pide que oren por los policías junto al hashtag #BlueLivesMatter, en clara alusión a la consigna antirracista “Black Lives Matter”.

If they die, fast trial death penalty for the killer. Only way to stop this! https://t.co/K3sKh28GjX

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 13, 2020