La historia del antiguo Monasterio de Sümela: Está colgado del costado de un acantilado en Turquía

Desde su fundación en el siglo IV d.C. por algunos de los primeros cristianos que llegaron a la costa del Mar Negro, el santuario ha sido testigo de la evolución del Imperio Romano hacia la era bizantina, el ascenso de los otomanos, la lucha por la independencia turca después de la Primera Guerra Mundial, décadas de vandalismo y abandono, y una resurrección casi milagrosa en los tiempos modernos.

Aún más atractivo que la tumultuosa historia de Sümela es un lugar que parece generado por inteligencia artificial o gráficos de computadora en lugar de un lugar real: un complejo de capillas, patios, biblioteca, viviendas, campanario, acueducto y un manantial sagrado rodeado de piedras, precariamente ubicado sobre una cornisa rocosa a casi 300 metros sobre un valle fluvial boscoso en los Alpes pónticos.

Cada día, miles de visitantes —algunos peregrinos religiosos, pero la mayoría atraídos por el esplendor de los frescos paleocristianos y una arquitectura que parece desafiar la gravedad— recorren el sendero empedrado hasta el monasterio. Otro atractivo es que Sümela está en la Lista Indicativa de la UNESCO para su designación como Patrimonio Mundial.

Hoy en día, el monasterio es un museo estatal en lugar de una comunidad religiosa activa y ha sido objeto de años de meticulosa restauración para hacer que el sitio sea seguro para el turismo y mitigar los daños causados ​​por incendios, buscadores de tesoros, vándalos y visitantes rebeldes.

“Siempre hemos tenido problemas con la caída de rocas”, dice Levent Alniak, director de museos y sitios históricos de la provincia de Trabzon. “Para evitar daños a las estructuras y a los visitantes, contratamos a alpinistas industriales para asegurar el acantilado”. Colgando en el aire, los alpinistas usaron cables de acero y enormes estacas metálicas para fijar la malla metálica y las barreras a la imponente pared rocosa que domina el monasterio.

La restauración en curso reveló tesoros inesperados, como un túnel secreto que conduce a una capilla desconocida hasta entonces, que podría haber servido como puesto de observación para defender el monasterio. Dentro de la pequeña iglesia, los arqueólogos encontraron espectaculares frescos que representan el cielo y el infierno, la vida y la muerte.

Devolviendo la vida a los frescos

La renovación de los exquisitos frescos del monasterio está en curso, un proyecto plurianual que implica un trabajo meticuloso y laborioso por parte de expertos en restauración de arte. Durante el verano, cuando el clima es lo suficientemente seco como para llevar a cabo la delicada tarea, los visitantes pueden observar de cerca a los restauradores eliminando grafitis y otros daños causados ​​después de que el monasterio permaneciera deshabitado y sin protección entre las décadas de 1920 y 1960.

“Durante muchos años, aquí no hubo suficiente control y hubo mucho vandalismo”, dice el restaurador Senol Aktaş, mientras descansa de su trabajo en un fresco del siglo XVIII de la Virgen María conversando con un ángel en la fachada de la increíble Iglesia Rupestre de Sümela. “La gente escribió sus nombres y otras cosas sobre los frescos, que estamos intentando eliminar pintando sobre los grafitis con un estilo y colores similares a los que usaron los artistas originales”.

Por impresionantes que sean los frescos exteriores, palidecen en comparación con las imágenes aún más antiguas del interior. Tras su fachada, la iglesia desaparece en una gran cueva llena de vibrantes imágenes creadas en el siglo XIII. Grandes retratos de Jesús y la Virgen María miran fijamente desde el techo, mientras que las paredes están reservadas para ángeles, apóstoles y santos, incluyendo una representación bastante gráfica de San Ignacio siendo despedazado por leones en una arena romana.

Los ojos pintados aparecen arrancados en muchos de los frescos inferiores, aquellos que están al alcance de la mano. Algunos afirman que las imágenes fueron profanadas deliberadamente por musulmanes.

Pero Öznur Doksöz, quien ha guiado a los visitantes de Sümela desde la década de 1980, cuando abrió sus puertas al público, dice que hay otra posible explicación. “La Virgen María también es una persona sagrada para el pueblo musulmán. Así que los habitantes de la zona vinieron, se rascaron la cara, sobre todo los ojos, hirvieron los trozos de pintura y bebieron esta agua pensando que los bendeciría. No sabemos si esta historia es cierta, pero eso es lo que dice la gente”.

Las legendarias e históricas raíces de Sümela

Mientras tanto, nadie sabe con certeza si la historia del origen del monasterio es verdadera o un mero mito.

Según la leyenda, el origen de Sumela se remonta al año 386 d. C., tras un descubrimiento milagroso por parte de los monjes griegos Bernabé y Sofronio. Llegaron a esta remota zona atraídos por una visión en la que la Virgen María les habló de un icono pintado por el apóstol Lucas, escondido en algún lugar de los Alpes Pónticos. Finalmente, los monjes descubrieron la reliquia sagrada —un retrato oscuro de la Virgen María y el Niño Jesús, al que bautizaron como Panagia Sumela— en la cueva que posteriormente albergaría la Iglesia Rupestre.

La cueva fue un lugar de peregrinación durante siglos. No fue hasta el siglo XIII que el monasterio, tal como lo conocemos hoy, fue fundado por monjes ortodoxos durante un período en el que el último reino cristiano gobernaba la región. Continuó prosperando bajo el dominio otomano, que tomó el control de la zona en 1461.

Aunque eran musulmanes, los otomanos dieron a sus súbditos un sorprendente grado de libertad religiosa, siempre y cuando fueran leales al emperador.

“A veces convertían una iglesia en una mezquita, como Santa Sofía en Estambul”, explica Alniak. “Pero la mayoría de las veces, dejaban que los cristianos practicaran su religión”. E incluso apoyaron algunos de los sitios cristianos más importantes. “Los sultanes consideraban Sümela un lugar sagrado y ayudaron al monasterio dándoles donaciones y más tierras a los monjes”, añade.

Sumela fue un lugar popular entre peregrinos cristianos y musulmanes, y un activo monasterio ortodoxo griego, hasta principios del siglo XX. Tras la desintegración del Imperio Otomano tras la Primera Guerra Mundial, las etnias turca y griega del imperio libraron una guerra civil que culminó en 1923 con un intercambio masivo de población entre las partes asiática y europea del antiguo imperio.

Muchos griegos que vivían en los Alpes Pónticos y la cercana costa del Mar Negro decidieron trasladarse a Grecia, incluidos los monjes del Monasterio de Sümela. Temiendo ser robados durante su viaje a Grecia, los monjes enterraron los tesoros del monasterio en lugares secretos del Valle de Altindere, con la esperanza de recuperarlos en el futuro.

El monasterio abandonado se convirtió en un imán para los buscadores de tesoros que buscaban esos preciosos objetos. La Panagia Soumela fue finalmente recuperada por los monjes y ahora se conserva en el Monasterio de Nea Sumela, en el norte de Grecia. Sin embargo, algunas reliquias fueron sacadas de contrabando de Turquía y ahora se encuentran en museos o colecciones privadas de todo el mundo.

En la década de 1970, el Ministerio de Cultura y Turismo de Turquía emprendió los primeros esfuerzos para preservar y renovar Sümela como tesoro nacional. Durante las décadas siguientes, se mejoró el acceso para facilitar las visitas de turistas y peregrinos.

Un momento decisivo en la resurrección del monasterio se produjo el 15 de agosto de 2010, festividad de la Asunción de la Virgen María, cuando el arzobispo de Constantinopla celebró el primer servicio religioso ortodoxo en Sümela en 88 años. La ceremonia se repite ahora cada 15 de agosto, aunque los fieles pueden rezar durante todo el año en las capillas del monasterio.

Visitando Sümela hoy

El Monasterio de Sümela está situado en el Parque Nacional del Valle de Altındere, aproximadamente a una hora en coche al sur de Trabzon, una ciudad turística en la costa oriental del Mar Negro de Turquía.

Los visitantes pueden conducir por su cuenta o unirse a las visitas guiadas al monasterio en furgoneta y minibús que ofrecen las agencias de viajes de Trabzon. Desde el aparcamiento, los autobuses lanzadera llevan a los visitantes al final de un sendero empinado y, finalmente, a unas escaleras que conducen a la entrada del monasterio.

La entrada al monasterio cuesta 20 euros. El monasterio abre todos los días de 8:00 a 18:00. Se proyecta un cortometraje sobre la renovación en una de las antiguas celdas de los monjes. Se recomienda dedicar una o dos horas a explorar el lugar.

Justo afuera de la puerta de entrada hay una pequeña tienda con bocadillos y recuerdos, máquinas expendedoras, mesas al aire libre y baños.

Los visitantes deben usar calzado resistente y vestirse de acuerdo al clima: es posible que llueva durante los meses más cálidos y nieve durante el invierno. Trabzon está a unas 13 horas en coche de Estambul, pero a menos de dos horas en avión. Turkish Airlines vuela varias veces al día de Estambul a Trabzon y viceversa.

El pueblo de Coşandere ofrece el alojamiento más cercano al monasterio, incluido el Sümela Holiday Hotel de tres estrellas. En Trabzon hay una gama mucho más amplia de opciones para alojarse, como el Ramada Plaza junto al mar y el Radisson Blu en la cima de una colina.