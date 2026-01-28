Hasta US$ 300.000 al cumplir 18 años: Nicki Minaj respalda ambicioso plan de ahorro infantil de Trump y se declara “su fan N.º 1”

La iniciativa, respaldada por grandes empresas del sector financiero y tecnológico, contó además con el apoyo público de la rapera Nicki Minaj y se enmarca en la estrategia política del mandatario de cara a las elecciones de medio término del próximo 3 de noviembre.

(EFE) – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha contado este miércoles con el apoyo de la rapera Nicki Minaj en un acto en Washington en el que el gobierno aseguró que cada nueva cuenta de inversión para niños que ofrece alcanzará al menos 50.000 dólares cuando el niño cumpla 18 años.

“Con cada contribución modesta, las cuentas Trump deberían alcanzar un valor de al menos 50.000 dólares cuando el niño cumpla 18 años, e incluso podrían ser considerablemente mayores”, dijo el presidente en el Departamento del Tesoro.

“Con inversiones algo mayores, la cuenta puede llegar a los 100.000, 200.000 dólares e incluso podría superar los 300.000 dólares por niño. Y creemos que lo más probable es que se sitúe entre los 200.000 y los 300.000 dólares”, añadió Trump ante su auditorio delante de una pancarta que señalaba “CUENTAS TRUMP. Impulsa el sueño americano”.

Las “cuentas Trump”, establecidas por la Ley One Big Beautiful Bill de julio de 2025, pueden beneficiar a todos los niños nacidos entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028.

El sistema previsto en estas ayudas contempla que el departamento del Tesoro deposite 1.000 dólares de inicio en cada cuenta.

Los empleadores, por su parte, pueden contribuir con hasta 2.500 dólares anuales, lo que se descuenta del límite de 5.000 dólares.

Un grupo de grandes empresas, entre ellas JPMorgan, Bank of America, BlackRock e Intel, ya han mostrado respaldo a la iniciativa y ofrecido igualar la contribución federal de 1.000 dólares para las cuentas de los hijos de sus empleados.

El presidente, que subió al escenario con la canción “God Bless the USA”, embarcado ya de manera clara en la campaña para las elecciones de medio término del próximo 3 de noviembre, contó con el apoyo de Minaj, considerada una de las figuras más influyentes del rap femenino.

Minaj, que se declaró la “fan número uno” de Trump, había escrito en su cuenta de X que esas ayudas suponen el “verdadero significado de la generosidad”.

Aunque la rapera no desveló la cuantía de su aportación al programa económico, algunos medios estadounidenses apuntaban que podría invertir entre 150.000 y 300.000 dólares en las cuentas para los menores.

En el acto también se entregó a los asistentes un folleto en el que se proporcionaba información a padres y empresas sobre cómo podían participar en las cuentas de Trump.