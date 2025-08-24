Hamás condena bombardeos israelíes en Yemen como “agresión terrorista” tras ataques en Saná

Los ataques contra blancos hutíes en la capital yemení dejaron al menos dos muertos y 35 heridos, según reportes del Ministerio de Salud controlado por los rebeldes.

(EFE) – El movimiento islamista Hamás calificó de “agresión terrorista” los bombardeos israelíes ejecutados este domingo contra blancos en Saná, capital de Yemen controlada por los rebeldes hutíes. En un comunicado oficial, el grupo palestino afirmó que estos ataques representaban “una violación flagrante de la soberanía de los Estados árabes y las leyes internacionales”.

Contexto regional en escalada

El Ejército israelí confirmó que blancos militares en Saná, incluyendo el palacio presidencial hutí, dos plantas eléctricas y un almacén de combustible, sufrieron ataques en respuesta a los continuos lanzamientos de misiles y drones por parte de los insurgentes yemeníes hacia territorio israelí. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, declaró que el palacio presidencial resultó “destruido” durante la operación.

Según el Ministerio de Salud y Medioambiente controlado por los hutíes, los bombardeos causaron al menos dos fallecidos y 35 personas heridas. Los rebeldes hutíes, que mantienen el control de gran parte del norte de Yemen, justifican sus ataques contra Israel como actos de solidaridad con el pueblo palestino ante el conflicto en Gaza.

La escalada militar se enmarca dentro de las tensiones regionales que comenzaron tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, y que se mantuvieron a pesar del alto el fuego acordado entre los hutíes y Estados Unidos en mayo de este año. Hamás acusó a Israel de buscar “disuadir a Yemen de apoyar al pueblo palestino” e hizo un llamado a todos los países árabes para unirse a la lucha contra el estado hebreo.