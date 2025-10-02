Gustavo Petro ordena que salgan de Colombia todos los diplomáticos de Israel

La medida fue tomada por el mandatario colombiano en respuesta a la interceptación por parte de Israel de la Flotilla Global Sumud y a la detención de varios de sus miembros, entre ellos dos colombianas.

(EFE).— Este miércoles, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ordenó la salida de toda la delegación diplomática de Israel en el país, pese a que no hay relaciones desde mayo de 2024 cuando rompió con el Estado judío, y además denunció el Tratado de Libre Comercio (TLC), es decir, declaró su voluntad de querer salir del acuerdo para dejarlo sin efecto.

“El tratado de libre comercio con Israel se denuncia de inmediato”, dijo Petro en su cuenta de X donde agregó: “Sale toda la delegación diplomática de Israel en Colombia”.

Esas medidas fueron tomadas por el mandatario colombiano en respuesta a la interceptación por parte de Israel de la Flotilla Global Sumud, que se dirigía con alimentos y medicinas a la Franja de Gaza, y a la detención de varios de sus miembros, entre ellos las colombianas Manuela Bedoya y Luna Barreto.

Si es cierta está información, hay un nuevo crimen internacional de Netanyahu. Han sido detenidas en aguas internacionales dos ciudadanas colombianas que estaban en actividades de solidaridad humana con Palestina Cancillería debe hacer todas las demandas respectivas, incluso… — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 1, 2025

Según Petro, “si es cierta esta información, hay un nuevo crimen internacional de (el primer ministro israelí, Benjamín) Netanyahu”, a quien numerosas veces ha tachado de “genocida”.

“Invito a abogados internacionales que se pongan al servicio de Colombia, al lado de nuestros abogados”, agregó el jefe de Estado en su mensaje en el que además afirmó: “El batallón Guardia Presidencial de acuerdo a su función ejercerá la seguridad de la Casa de Nariño”, la sede presidencial colombiana, una mención aparentemente sin relación con el tema de la flotilla.

En protesta por la detención de la flotilla, un puñado de simpatizantes propalestinos se manifestó este miércoles en la zona financiera de Bogotá.

Ruptura total

El presidente colombiano es un acérrimo defensor de la causa palestina y el 1 de mayo de 2024, ante la ofensiva de Israel en Gaza, tras los ataques de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023, decidió romper relaciones con el Estado hebreo.

Tras esa decisión, el embajador de Israel, Gali Dagan, salió de Colombia el 20 de junio de 2024.

El excanciller colombiano Julio Londoño Paredes dijo a EFE que es posible que, a pesar de la ruptura de relaciones diplomáticas ordenada por Petro hace ya dieciséis meses, hayan podido quedar en el país “algunos funcionarios de carácter consular y de cooperación”.

“Si hay una ruptura de relaciones diplomáticas, en principio son los embajadores y el personal administrativo o el personal diplomático de la embajada el que se va. Pero paralelamente hay asuntos consulares, asuntos de cooperación que no son exactamente funcionarios diplomáticos. Lo que el presidente en eso ha dicho es que deben salir todos”, explicó Londoño Paredes.

En la página del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia aún figuran en la Embajada de Israel la señora Hilly Haya Gal Or, como encargada de negocios interina, y Yacov Valer como cónsul general, además de otros funcionarios.

“Es decir, los que podrían estar aquí, aunque no fueran funcionarios diplomáticos, deben salir. Es una ruptura total en ese sentido”, agregó el excanciller.