Guardia Revolucionaria Iraní dice que se incautaron dos embarcaciones que cruzaban por el estrecho de Ormuz

Los buques fueron interceptados y "detenidos en el marco de lo que se describió como la protección de los derechos nacionales de Irán", dijo la IRGC en un comunicado.

(CNN) – El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) informó el miércoles que dos embarcaciones fueron incautadas en el estrecho de Ormuz y trasladadas a aguas iraníes.

Según la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), en un comunicado difundido por la televisión estatal iraní (IRIB), “los buques operaban presuntamente sin la debida autorización, violando reiteradamente las normas y manipulando los sistemas de navegación, poniendo así en peligro la seguridad marítima al intentar salir clandestinamente del estrecho de Ormuz”.

Añadió que los buques fueron interceptados y “detenidos en el marco de lo que se describió como la protección de los derechos nacionales de Irán”.

Según los medios iraníes, un tercer buque, de propiedad griega, también fue presuntamente atacado por la Guardia Revolucionaria Islámica y ahora se encuentra “inmovilizado frente a la costa de Irán”.

No ha habido confirmación independiente de las incautaciones, pero la Organización de Tráfico Marítimo del Reino Unido (UKMTO) declaró anteriormente que dos buques portacontenedores habían sido atacados a tiros.

Este martes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció una extensión del alto al fuego que debía expirar hoy, hasta que Irán presente una propuesta de acuerdo.