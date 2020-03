¿Qué tan rápido y qué tan grande se volverá la pandemia del coronavirus?

Desde los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDE) de Estados Unidos, Nancy Messonnier aseveró el 9 de marzo que “muchas personas en los Estados Unidos, en algún momento, ya sea este año o el próximo, se expondrán a este virus”.

Marc Lipstich, epidemiólogo de enfermedades infecciosas de Harvard, sostuvo que es “probable” que hasta el 60% de los adultos se infecten con el Covid-19.

Sin embargo, la velocidad en la que se vaya desarrollando la pandemia es importante. Los epidemiólogos temen que el sistema de atención médica se vea abrumado por una repentina explosión del Covid-19, lo que implicaría hospitalizar a más personas de las que, quizás, muchos países sean capaces de manejar.

Para evitar ese escenario, se establecen las medidas que hasta ahora hemos visto en varios países, como las cuarentenas, cerrar escuelas, cancelar eventos masivos, trabajar desde la casa y evitar multitudes.

Esta estrategia es llamada por los epidemiólogos como “aplanar la curva”. Carl Bergstrom, biólogo de la Universidad de Washington, explicó mediante un gráfico en su Twitter cómo funciona este sistema.

En resumen, las medidas de distanciamiento social que se están implementando en lugares como Italia, Corea del Sur, y otros lugares, no tienen que ver con la prevención de enfermedades, sino que con la desaceleración de las personas que se enferman.

1. A very short thread on the power of data graphics and scientific communication.

Roughly a week ago, some very smart person* sat down, drew this graph, and saved lives.

(*It's 2 AM. Without an economist subscription, I can't quickly discover whom. Maybe someone can help.) pic.twitter.com/eU71Eu60eS

— Carl T. Bergstrom (@CT_Bergstrom) March 6, 2020