(CNN) — Un oficial del ejército de Guinea emitió un comunicado el domingo en el que anunciaba que la Constitución del país africano se había disuelto en un aparente golpe de Estado.

“Ya no confiaremos la política a un hombre. La confiaremos al pueblo. Venimos solo para eso; es el deber de un soldado salvar al país”, dice Mamady Doumbouya, oficial del ejército de Guinea, en un video.

Un asesor del presidente Alpha Conde le dijo a CNN que Conde está bajo arresto y que se ha producido un golpe en el país de África Occidental.

No está clara la ubicación del hombre de 83 años, que ganó una elección muy disputada el año pasado.

En el video, Doumbouya, con uniforme de las fuerzas especiales, dice que arrestaron a Conde y suspendieron la constitución, el gobierno y todas las demás instituciones. También anunció el cierre de fronteras terrestres y aéreas. El registro audiovisual ha sido ampliamente difundido y reportado por los medios locales.

En una actualización posterior que fue transmitida por la televisión estatal, oficiales del ejército declararon un toque de queda a nivel nacional y dijeron que Conde estaba ileso.

“Queremos tranquilizar a la comunidad nacional e internacional, la integridad física y moral del expresidente (Alpha Conde) no está amenazada“, dijo un oficial militar, según una traducción publicada por Reuters. “Tomamos todas las medidas necesarias para que tenga acceso a la atención médica y esté en contacto con sus médicos“.

No se proporcionó evidencia clara de la condición de Conde y CNN no ha podido verificar las afirmaciones del oficial militar.

Los oficiales continuaron diciendo que se había declarado un toque de queda en todo el país. “El toque de queda se implementa a partir de las 8 pm, en todo el país, y esto hasta nuevo aviso”, dijo un oficial, leyendo un comunicado.

Los funcionarios también invitaron a ministros salientes y ex jefes de institución a una reunión a las 11 am del lunes.

“Cualquier falta de asistencia será considerada como una rebelión contra el CNRD“, dijeron, refiriéndose al nombre del grupo, que en francés significa Comité Nacional de Rally y Desarrollo.

Los disparos estallaron el domingo en Conakry, la capital de Guinea, en lo que pareció ser un intento de golpe, según múltiples publicaciones en las redes sociales y testigos que hablaron con CNN.

Soldados fuertemente armados estaban presentes en el área de Kaloum de Conakry, un sitio de muchos edificios gubernamentales, según videos compartidos en las redes sociales.

Un video de amplia circulación parecía mostrar a Conde rodeado de soldados guineanos.

Temprano en el día, la embajada británica en Conakry advirtió que había “disparos sostenidos en varios lugares de Conakry” y pidió a la gente que permaneciera alerta y evitara desplazarse.

“Es hora de que nos entendamos, de unirnos de manos, de sentarnos, de escribir una constitución que se adapte a nuestras realidades, capaz de resolver nuestros problemas“, dijo Doumbouya en el video.

Otro video que circulaba en las redes sociales mostraba a algunos guineanos animando vehículos militares y ondeando banderas en la capital.

CNN no ha verificado de forma independiente la autenticidad de los videos.

El Departamento de Estado de Estados Unidos advirtió que el aparente golpe podría dificultar el apoyo de los socios internacionales de Guinea.

“La violencia y cualquier medida extraconstitucional solo erosionarán las perspectivas de paz, estabilidad y prosperidad de Guinea”, dijo el departamento en un comunicado el domingo. “Estas acciones podrían limitar la capacidad de Estados Unidos y otros socios internacionales de Guinea para apoyar al país en su camino hacia la unidad nacional y un futuro más brillante para el pueblo guineano”.

En un comunicado publicado el domingo, la Unión Africana (UA) condenó lo que llamó una “toma de poder“.

El presidente de la UA, Felix Tshisekedi, y el presidente de la Comisión de la UA, Moussa Faki Mahamat, pidieron la “liberación inmediata del presidente Alpha Conde“, según el comunicado.

El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, también pidió la liberación de Conde, a medida que se desarrollaban los informes sobre el aparente golpe.

“Personalmente, estoy siguiendo muy de cerca la situación en Guinea. Condeno enérgicamente cualquier toma del gobierno por la fuerza del arma y pido la liberación inmediata del presidente Alpha Conde”, dijo Guterres en un tuit el domingo.

Conde ganó la presidencia en 2010, tomando el control de una junta militar que había estado en el poder desde 2008. Las elecciones presidenciales de 2010 fueron las primeras en los 52 años de historia de la república.

El aparente intento de golpe en Guinea sigue a un golpe exitoso en Malí en agosto de 2020, cuando los militares expulsaron al gobierno electo.

