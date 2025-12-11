Gobierno de Trump ordena suspender uso de tipografía Calibri por ser “woke” y volver a Times New Roman en documentos oficiales

El secretario de Estado, Marco Rubio, argumentó que Times New Roman restaura formalidad y profesionalismo en la correspondencia oficial.

El Departamento de Estado de Estados Unidos regresará a Times New Roman como tipografía oficial en sus documentos, después de que el secretario de Estado, Marco Rubio, ordenara revertir el uso de Calibri implementado durante la Administración de Joe Biden.

La medida, según Rubio, busca devolver “decoro y profesionalismo” a la correspondencia oficial del departamento, conisgnó el medio estadounidense The New York Times.

Calibri, tipografía sin serifa adoptada por Antony Blinken en 2023, fue promovida para mejorar la lectura de personas con dislexia o con visión reducida, dado que su trazo más suave facilita la accesibilidad.

Rubio calificó el cambio anterior como un esfuerzo “woke” vinculado a programas de diversidad e inclusión, y lo consideró ineficaz.

En su visión, la elección de Calibri degradó la presentación de los documentos oficiales y no se ajustaba al membrete institucional, mientras que Times New Roman garantiza formalidad y seriedad.

Rubio defendió la reversión argumentando que la modificación tipográfica anterior fue parte de programas “radicales” de diversidad que su administración busca eliminar.