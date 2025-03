Gobierno de Trump publica nuevos archivos sobre el magnicidio de John F. Kennedy: Esto es lo que se sabe

En el marco de su promesa de campaña, Donald Trump anunció que, en caso de ser electo, divulgaría los documentos restantes. El martes 18 de marzo, la información se hizo pública en el sitio web de los Archivos Nacionales.

El Gobierno de Trump publicó este martes miles de documentos relacionados con el asesinato del presidente John F. Kennedy que, según dijo, habían estado previamente clasificados.

Muchos de los archivos relacionados con el asesinato de JFK ya han sido divulgados, incluyendo un lote de 13.000 documentos publicados durante el Gobierno de Biden. Sin embargo, muchos de los documentos publicados este martes habían sido previamente editados.

Trump dijo este lunes que “la gente ha estado esperando durante décadas” para ver las 80.000 páginas de archivos relacionados con el asesinato de Kennedy. Poco después de asumir el cargo, firmó un decreto que ordenaba la divulgación pública de miles de archivos relacionados con los asesinatos de Kennedy, Robert F. Kennedy y Martin Luther King Jr.

Los documentos fueron publicados en el sitio web de los Archivos Nacionales este martes por la noche. Puede llevar algún tiempo antes de que los investigadores que han estudiado el asesinato de JFK puedan revisar los 1.123 documentos recién publicados, que fueron identificados solo por números de registro y sin descripciones.

Sin embargo, no hay indicios de que los archivos contengan revelaciones explosivas, según un hombre que ya ha visto muchos de los documentos.

Tom Samulok fue subdirector de la Junta de Revisión de Registros de Asesinatos, un panel gubernamental formado en la década de 1990 para estudiar archivos relacionados con el asesinato. Él y un equipo de docenas reexaminaron montones de documentos para su divulgación pública entre 1994 y 1998.

De lo que revisó, no hay nada que cambie la conclusión actual del asesinato de Kennedy: que un hombre armado solitario, Lee Harvey Oswald, fue responsable de su muerte.

“La colección de archivos que revisamos, la gran mayoría de los cuales fueron divulgados—algunos se mantuvieron clasificados en su totalidad o en parte— si eso es de lo que estamos hablando, entonces no hay una evidencia irrefutable”, dijo a CNN en una entrevista telefónica.

“Si hubiera habido algo que llegara al núcleo del asesinato, la Junta de Revisión lo habría divulgado a mediados de los años 90. Así que hay una idea de lo que son los archivos”, continuó.

La directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, dijo en un comunicado que los archivos contienen “aproximadamente 80.000 páginas de registros previamente clasificados que se publicarán sin ediciones”.

Hay documentos adicionales, dijo, que están “retenidos bajo sello judicial o por secreto de jurado investigador, y los archivos sujetos a la sección 6103 del Código de Rentas Internas deben ser desclasificados antes de su divulgación”.

Los Archivos Nacionales trabajan con el Departamento de Justicia para acelerar la desclasificación de esos registros, agregó.

Larry Sabato, un politólogo de la Universidad de Virginia que escribió The Kennedy Half-Century: The Presidency, Assassination, and Lasting Legacy of John F. Kennedy, advirtió que el público podría sentirse decepcionado por la falta de revelaciones.

“Solo les estoy diciendo que no enteraremos de cosas”, dijo Sabato. “Pero puede que no sea sobre el asesinato de Kennedy y las personas que esperan, ya saben, resolver el caso después de 61 años, van a estar amargamente decepcionadas”.

El asesinato de Kennedy ha alimentado durante mucho tiempo teorías de conspiración, algunas de las cuales Trump ha expresado él mismo. Esa es parte de la razón por la que se creó la Junta de Revisión que Samulok ayudó a liderar: para evaluar si los archivos relacionados con el asesinato podrían hacerse públicos.

Samulok reconoció que no ha visto todos los registros que podrían ser divulgados.

Por ejemplo, el mes pasado el FBI dijo que había descubierto alrededor de 2.400 nuevos archivos relacionados con el asesinato de JFK a partir de una nueva búsqueda de documentos tras el decreto de Trump.

También podría haber otros archivos en agencias adicionales que tampoco han sido divulgados, dijo Samulok, que formarían un nuevo conjunto de documentos previamente no vistos por su comisión.

Y dijo que aún podría haber puntos de interés en los registros restantes que ayudarían a llenar vacíos de conocimiento existente, incluida información de la CIA relacionada con los movimientos de Oswald antes del asesinato del 22 de noviembre de 1963.

En 2023, los Archivos Nacionales concluyeron su revisión de los documentos clasificados relacionados con el asesinato, y el 99% de los archivos fueron puestos a disposición del público, reportó CNN previamente.

El presidente Joe Biden luego emitió un memorando certificando que el archivista había completado la revisión y afirmó que los documentos restantes autorizados para ser desclasificados habían sido divulgados al público, cumpliendo con un plazo previamente establecido.

A pesar de las promesas pasadas de presidentes, incluido Trump, de divulgar esos registros, la CIA, el Pentágono y el Departamento de Estado aún tienen documentos que se han negado a divulgar. La justificación para que esos documentos permanezcan clasificados se debe en gran medida a los esfuerzos por proteger las identidades de fuentes confidenciales que aún están vivas, o podrían estar vivas, y proteger métodos.

Durante el primer mandato de Trump, acordó no divulgar el conjunto completo de registros relacionados con el asesinato de Kennedy a petición de las agencias de seguridad nacional. Sin embargo, Trump en la campaña de 2024 dijo que divulgaría los documentos restantes.

Jeremy Herb, Kevin Liptak y Piper Hudspeth Blackburn, CNN.