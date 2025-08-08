Mundo guerra en medio oriente

Gobierno condena aprobación de Gabinete de Seguridad de Israel para ocupación de Gaza: “Es un grave retroceso para la paz”

Por Juan Andrés Galaz Pinto

08.08.2025 / 12:13

Desde el Ejecutivo destacaron que esta decisión constituye un grave retroceso para la región y advirtieron que, de concretarse, Israel asumiría de facto la condición de potencia ocupante, con todas las responsabilidades jurídicas que ello implica según el derecho internacional humanitario.

El gobierno del Presidente Gabriel Boric condenó duramente la reciente aprobación del Gabinete de Seguridad de Israel, el cual busca ocupar complemente la ciudad de Gaza.

En un comunicado difundido este viernes por parte de la Cancillería, la decisión “contraviene gravemente el derecho internacional” y representa una amenaza directa para la estabilidad humanitaria, política y de seguridad en la región.

En esta misma línea, el Ejecutivo advirtió que la consolidación de una ocupación total sobre Gaza podría empujar a cerca de dos millones de personas a condiciones extremas de vulnerabilidad, en un escenario marcado por la devastación de infraestructura civil, la escasez crítica de insumos básicos y el daño ambiental severo.

“Chile considera que esta decisión representa un grave retroceso para la paz en Medio Oriente y un golpe estructural al compromiso de la comunidad internacional con la solución de dos Estados, único camino viable para alcanzar una paz duradera, que garantice la coexistencia de Israel y Palestina, dentro de fronteras reconocidas internacionalmente”, destacaron.

Además, La Moneda subrayó que, de concretarse esta medida, Israel asumiría de facto la condición de potencia ocupante, con las responsabilidades jurídicas que ello implica según el derecho internacional humanitario.

En esa línea, Chile reiteró su respaldo a la solución de dos Estados conforme a las resoluciones de Naciones Unidas y llamó a retomar urgentemente el camino del diálogo político, el respeto al derecho internacional y el compromiso con una paz justa y duradera para israelíes y palestinos.

