El gabinete de seguridad de Israel aprueba plan de Netanyahu para ocupar la ciudad de Gaza

La medida, según informó la Oficina del Primer Ministro, busca la "derrota de Hamas" y promete garantizar la entrega de ayuda humanitaria a civiles fuera de las zonas de combate.

(CNN) – El gabinete de seguridad de Israel aprobó un plan del primer ministro Benjamin Netanyahu para ocupar la ciudad de Gaza, dijo el viernes la Oficina del Primer Ministro.

“El Gabinete de Seguridad ha aprobado la propuesta del primer ministro para la derrota de Hamás”, dijo la Oficina en un comunicado.

“Las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) se prepararán para la toma de la ciudad de Gaza mientras se garantiza la provisión de ayuda humanitaria a la población civil fuera de las zonas de combate”, añadieron.

En la misma línea aseguraron: “Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) se prepararán para la toma de la ciudad de Gaza mientras garantizan la prestación de ayuda humanitaria a la población civil fuera de las zonas de combate”.