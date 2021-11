Este miércoles, el gobierno de Estados Unidos anunció que ha impulsado un acuerdo entre Johnson & Johnson (J&J) y el Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID-19 (COVAX) para aplicar inoculaciones a personas que viven en zonas de conflicto y otros entornos humanitarios.

La noticia fue confirmada por el secretario de Estado del país, Antony Blinken, durante un encuentro virtual para abordar la pandemia. La autoridad reconoció sentirse “ansioso porque las personas en estas difíciles circunstancias obtengan protección contra el COVID-19 lo antes posible”.

Previo a este acuerdo, las vacunas de J&J solo podían utilizarse en programas oficiales de vacunación dirigidos por otros gobiernos. Esta inoculación es muy valorada en las zonas difíciles debido a su dosis única y a la flexibilidad que permite a la hora de ser almacenada y transportada.

Earlier today, I convened Foreign Ministers to discuss how to end the COVID-19 pandemic and strengthen global health security. Our global goal is to vaccinate 70% of the world by next year. We can do this by working together to save lives. pic.twitter.com/08U9cQZ187

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) November 10, 2021