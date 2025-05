Gigantesca explosión en planta química del este de China lanza nube tóxica al cielo

Las autoridades desplegaron una masiva operación de rescate mientras se investigan las causas del incidente, que remite a antecedentes industriales graves en el país. Hasta ahora, no se han reportado víctimas fatales.

(CNN) — Una gran explosión sacudió el martes una planta química en el este de China, arrojando una gigantesca columna de humo gris y naranja al cielo, dañando ventanas de edificios cercanos y obligando a las autoridades locales a lanzar una operación de rescate.

La explosión tuvo lugar en el taller de Shandong Youdao Chemical en la ciudad de Gaomi, provincia de Shandong, minutos antes del mediodía, hora local, y los esfuerzos médicos y de rescate están actualmente en marcha, informó la emisora ​​estatal CCTV.

El informe de CCTV no especificó el motivo de la explosión. No hubo informes inmediatos de víctimas en los medios estatales.

Videos que circulaban en redes sociales chinas mostraban columnas de humo gris y naranja que ascendían, envolviendo edificios en un parque industrial. Las ventanas de algunos edificios bajos cercanos resultaron dañadas, según las imágenes.

Los servicios locales de bomberos y rescate enviaron 55 vehículos y 232 personas al lugar, mientras que el Ministerio de Gestión de Emergencias envió un grupo de trabajo y refuerzos de rescate, dijo el ministerio en un comunicado.

Un miembro del personal que trabaja en un hotel a unos 3,5 kilómetros (2,2 millas) del lugar de la explosión dijo que escuchó la explosión alrededor del mediodía.

“El ruido fue bastante fuerte, como una explosión. Solo duró un instante”, declaró a CNN, añadiendo que el hotel no sufrió daños.

Otro trabajador de una fábrica a unos 6 kilómetros del lugar de la explosión dijo que escuchó un estruendo y sintió un temblor y “una fuerte ráfaga de viento”.

“Una fuerte ráfaga de aire me asustó tanto que no me atreví a salir de mi oficina”, dijo el trabajador, de apellido Meng. “Las puertas y ventanas de mi fábrica estaban dañadas… El aire entró por la ventana, y si hubiera estado un poco más cerca, podría haberme lanzado contra la pared”.

Shandong Youdao Chemical es propiedad de Himile Group, que también posee Himile Mechanical, cuyas acciones cayeron casi un 4% el martes por la tarde, según Reuters.

Fundada en agosto de 2019, Shandong Youdao Chemical ocupa más de 46 hectáreas de tierra en el parque químico Gaomi Renhe y emplea a más de 300 personas, según el sitio web de la empresa.

Desarrolla, produce y vende pesticidas, productos farmacéuticos y productos químicos intermedios, afirma el sitio web.

En 2015, una serie de explosiones en un almacén de productos químicos en la ciudad nororiental de Tianjin mataron a más de 100 personas y enviaron gases tóxicos al aire.