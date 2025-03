George Foreman, el gran boxeador que luchó contra Muhammad Ali, muere a los 76 años

Foreman se hizo profesional y ganó sus primeros 37 combates antes de enfrentarse al campeón mundial de los pesos pesados Joe Frazier en Kingston, Jamaica, en enero de 1973.

(CNN) — George Foreman, bicampeón mundial de los pesos pesados y medalla de oro olímpica, cuya legendaria rivalidad con Muhammad Ali culminó en el famoso combate por el título “Rumble in the Jungle”, falleció este viernes, según una cuenta verificada en las redes sociales dedicada a Foreman. Tenía 76 años.

En el post de Instagram se lee: “Nuestros corazones están rotos. Con profundo dolor, anunciamos el fallecimiento de nuestro querido George Edward Foreman Sr., que partió pacíficamente el 21 de marzo de 2025 rodeado de sus seres queridos. Un predicador devoto, un esposo devoto, un padre amoroso y un orgulloso abuelo y bisabuelo, vivió una vida marcada por la fe inquebrantable, la humildad y el propósito”.

“Humanitario, olímpico y dos veces campeón del mundo de los pesos pesados, era profundamente respetado: una fuerza del bien, un hombre disciplinado, convencido y protector de su legado, que luchaba incansablemente por preservar su buen nombre, por su familia.

“Agradecemos la efusión de amor y oraciones, y pedimos amablemente privacidad mientras honramos la extraordinaria vida de un hombre que tuvimos la bendición de llamar nuestro”.

Conocido como uno de los boxeadores con la pegada más potente de la historia del boxeo, Foreman ganó la medalla de oro olímpica en tan solo su 25º combate como aficionado, devastó a uno de los grandes de todos los tiempos, Joe Frazier, y retuvo el título de los pesos pesados en dos ocasiones antes de su ya icónica pelea de 1974 con Ali en Kinshasha, Zaire, actualmente conocida como República Democrática del Congo.

La victoria de Foreman sobre el púgil soviético Jonas Čepulis en los Juegos Olímpicos de México 1968 marcó el comienzo de su carrera profesional, pero su celebración también fue significativa.

Cogió una pequeña bandera estadounidense y la ondeó por todos los rincones del estadio, un momento memorable, dado que solo diez días antes sus compañeros de equipo estadounidenses Tommie Smith y John Carlos habían hecho el saludo del Black Power en el podio.

Fue una acción de la que Foreman no se arrepiente, a pesar de las reacciones en su contra cuando regresó a Estados Unidos.

Según declaró a The Undefeated: “Cuando entré en la Villa Olímpica, vi a un par de atletas que se parecían a mí. Fui a hablar con ellos, pero no hablaban inglés. Por primera vez me di cuenta de que lo único que podía identificarnos eran los colores de nuestra nación”.

“Agité la bandera para que supieran que era estadounidense. Todos empezaron a aplaudir, así que la agité más alto. Esa es la única razón por la que tenía esa bandera. Si tuviera que volver a hacerlo, habría llevado dos banderas en el bolsillo”.

Continuó: “Caminé orgulloso por Lyons Avenue en el Fifth Ward [en Houston] llevando mi medalla. Un tipo que creía que era un amigo se acercó, me miró a la cara y me dijo: ‘¿Cómo pudiste hacer lo que hiciste cuando los hermanos [Smith y Carlos] estaban haciendo lo suyo?’. Me rompió el corazón. No me lo esperaba”.

Foreman se hizo profesional y ganó sus primeros 37 combates antes de enfrentarse al campeón mundial de los pesos pesados Joe Frazier en Kingston, Jamaica, en enero de 1973.

A pesar de ser el claro perdedor, Foreman noqueó a Frazier seis veces en dos asaltos para reclamar los cinturones de los pesos pesados de la AMB y el CMB, y convertirse en campeón.

Sus dos defensas del título –primero al puertorriqueño José Román en 50 segundos y después al estadounidense Ken Norton, que acababa de derrotar a Ali, en solo dos asaltos– prepararon el combate “Rumble in the Jungle” en Zaire en octubre de 1974.

El acontecimiento tuvo un enorme significado cultural y político. La decisión de celebrar el combate en Zaire fue controvertida, con críticas por los abusos de los derechos humanos y la corrupción bajo el mandato del difunto presidente Mobutu Sese Seko. También se consideró una plataforma para que los atletas negros promovieran la unidad africana.

El combate en sí –en el que ambos contendientes se garantizaron US$ 5 millones cada uno, una cantidad enorme para la época en este deporte– se considera uno de los mejores de la historia.

Utilizando una táctica que más tarde se conocería como “rope-a-dope”, Ali pudo resistir los golpes de Foreman apoyándose en las cuerdas, antes de asestarle una serie de golpes en el octavo asalto en lo que resultó ser su única derrota por KO en 28 años de carrera profesional.

“Pensé que serían los US$ 5 millones más fáciles que iba a recoger”, dijo Foreman a CNN tras la muerte de Ali en 2016.

“Le pegué fuerte en el tercer asalto, y él me miró como diciendo: ‘¡No voy a aceptarlo!”.

“Me golpeó con un rápido uno-dos, me derribó a la lona y toda mi vida cambió. Estaba destrozado. No sabía que iba a hacer el mejor amigo que he tenido en mi vida”.

Tras perder su segundo combate de boxeo profesional en 1977, Foreman, que era un cristiano devoto, se ordenó ministro y se retiró de este deporte.

Diez años después, a pesar de su baja forma física, Foreman regresó a los cuadriláteros a la edad de 39 años, e incluso se enfrentó a Evander Holyfield, de 28 años, en 1991, en un combate apodado “The Battle of the Ages”, aunque finalmente perdió por decisión unánime.

Foreman sorprendió al mundo del boxeo en 1994, cuando ganó los títulos de los pesos pesados de la FIB y la AMB al derrotar a Michael Moorer. Fue 20 años después de su derrota ante Ali.

En una entrevista con Boxing News en 2023, Foreman dijo que la victoria le pareció más especial que su primer título de los pesos pesados contra Frazier.

“La segunda vez me lo creí a pies juntillas”, dijo. “La primera vez no me lo creí. Cuando luchas por el título mundial de los pesos pesados, te sientes increíble, no parece que estés realmente allí, podría ser un sueño. ‘Te vas a despertar pronto, no perteneces al ring con estos tipos’”.

Foreman se retiró definitivamente en 1997, con un récord en su carrera de 76 victorias –68 por KO– y cinco derrotas.

Foreman, uno de siete hermanos en el conflictivo barrio de Fifth Ward, en Houston, creció en la pobreza y a menudo intimidaba a los niños más pequeños antes de abandonar la escuela secundaria.

A los 16 años ingresó en el Job Corps, donde realizó trabajos de construcción y silvicultura, y fue allí donde conoció al consejero y entrenador de boxeo Doc Broaddus, que puso a Foreman en el camino de una brillante carrera.

También lanzó una línea de ropa y un efímero reality show protagonizado por él, su esposa Mary Joan y sus 12 hijos, incluidos cinco niños llamados George.

Foreman siguió predicando en su iglesia de Houston.

“Mi madre (Nancy) habría aprobado (mi trabajo en el ministerio) de una manera que nunca aprobó mi boxeo”, dijo Foreman a la revista Sorted en marzo de 2024.

En 2019, la hija de Foreman, Freeda, una exboxeadora profesional, murió por aparente suicidio. Él publicó en las redes sociales sobre su “primer domingo en 42 años sin mi Freeda”.

En 2022, dos mujeres acusaron a Foreman de abusar sexualmente de ellas cuando eran menores en la década de 1970, según las demandas presentadas en el Tribunal Superior del condado de Los Ángeles. Foreman negó las acusaciones y en marzo de 2024 presentó una declaración judicial solicitando que se desestimara una de las demandas. CNN se ha puesto en contacto con representantes de Foreman para pedirles comentarios sobre las acusaciones de abusos y agresiones sexuales.

En 2023 se estrenó una película sobre su vida, “Big George Foreman”. Foreman dijo a CNN que ahondar en su pasado fue difícil y que ver sus luchas en la pantalla le hizo llorar.

“Vas por la vida construyendo una gran valla, ladrillos y todo para tapar tu vida, para esconder tu vida”, dijo. “Luego, de repente, tienes que revelar todas esas cosas que intentas ocultar”.

“No es fácil contar una historia sobre tu vida cuando realmente te pasas toda una vida ocultándola”.