Una gran explosión sacudió la capital libanesa Beirut este martes, dañando edificios y oficinas alrededor de la ciudad.

La fuente de la explosión fue un gran incendio en un almacén de petardos cerca del puerto de Beirut, informó la estatal Agencia Nacional de Noticias.

Las agencia de noticias estatal NNA informó que los equipos de bomberos se apresuraron a la escena y trabajan en apagar el incendio.

Las noticias locales informaron que varias personas resultaron heridas en el incidente.

Lee también: 3 marineros fueron rescatados gracias a mensaje de SOS que escribieron en la arena

La Cruz Roja Libanesa pidió a todos sus médicos que se movilicen de inmediato a sus respectivos centros a la luz de la explosión masiva que sacudió el puerto de Beirut el martes, dijo en Twitter.

Los equipos de la Cruz Roja están tratando de llegar al sitio de la explosión, agregó.

“¡Nuestros equipos están intentando llegar al sitio de la explosión! ¡Por favor, dejen espacio para que pasen las ambulancias!“, tuiteó la Cruz Roja Libanesa.

El ministro de Salud del Líbano, Dr. Hamad Hassan, ordenó a todos los hospitales de la zona que se preparen para recibir a las personas que resultaron heridas con la masiva explosión que sacudió a Beirut, según la NNA.

No se descarta que se trate de un ataque terrorista.

Noticia en desarrollo…

#BREAKING – #Lebanese media claims the MASSIVE #explosions in #Beirut occurred in a fireworks warehouse. Fireworks can be seen in the video, moments later a secondary explosion caused most of the damage. #Lebanon pic.twitter.com/ddM0tojmlU

— SV News 🚨 (@SVNewsAlerts) August 4, 2020