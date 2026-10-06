Francia enfrenta una de las mayores protestas estudiantiles de las últimas décadas: Más de 5 mil detenidos y cientos de escuelas cerradas

(CNN) — Francia se enfrenta a grandes dificultades para contener las mayores protestas estudiantiles de las últimas décadas. Lo que comenzó como una manifestación en apoyo a los profesores en huelga en un instituto de las afueras de París se ha convertido en una crisis nacional.

Cientos de escuelas se han visto obligadas a cerrar y más de 5.000 personas han sido detenidas por la policía, la mayoría menores de edad sin antecedentes penales. Estudiantes, profesores y policías han resultado heridos. Un estudiante de la ciudad nororiental de Lens perdió una mano tras, al parecer, recoger una granada, y otro de Tours perdió la vista de un ojo.

La próxima gran prueba para el Gobierno llegará este martes, cuando se espera que miles de personas se unan a las marchas de protesta en todo el país.

¿Qué está sucediendo en Francia?

La protesta inicial en el instituto Saint-Exupéry, en un suburbio parisino, el 21 de septiembre, pasó prácticamente desapercibida. Los alumnos se unieron a sus profesores para protestar por la falta de personal y recursos. Cuando se atendieron sus demandas y se envió personal adicional al centro, la huelga terminó, pero para entonces ya se había encendido la mecha. Según el líder estudiantil Manès Nadel, se extendió como la pólvora.

“Es un número sin precedentes de escuelas las que se han visto afectadas”, dijo, y agregó que el Ministerio de Educación de Francia se había visto “totalmente desbordado por la crisis”.

Alumnos de institutos de París y alrededores comenzaron a bloquear las entradas, y en cuestión de días se registraron escenas similares en todo el país, desde Lille en el norte hasta Marsella en el sur.

Las imágenes de estudiantes prendiendo fuego a papeleras, levantando barricadas, agrediendo al profesorado y enfrentándose a la policía suscitaron interrogantes sobre la respuesta policial y la implicación de la extrema izquierda. Más de 100 institutos han sufrido daños desde el inicio del movimiento de protesta.

Los críticos han acusado a la policía de una respuesta desproporcionada. Un policía fue grabado aplicando una llave de cabeza a una joven en Alençon, una técnica ahora prohibida por ley.

La violencia y la rapidez con que se han extendido las protestas han sorprendido a muchos, pero las quejas son de larga data: un sistema educativo superpoblado, mal equipado y con falta de personal que muchos estudiantes consideran obsoleto. Durante años han circulado videos que muestran aulas con pocos pupitres o sillas, o estudiantes cuyas clases se cancelan cuando un profesor ausente no es reemplazado.

El repunte de la natalidad en Francia en 2010 provocó un aumento en el número de estudiantes de secundaria que ahora asisten a centros educativos que han sufrido recortes presupuestarios reales durante años. Los centros de secundaria cuentan ahora con menos profesores que en 2008, a pesar de la matriculación de 250.000 alumnos adicionales. En el sector público, el 70% de las aulas tienen más de 30 alumnos por clase.

¿Cuál es la respuesta del Gobierno?

Los críticos afirman que la respuesta del Gobierno ha sido lenta e insensible. Inicialmente, gran parte de la atención se centró en el partido de extrema izquierda LFI y su presencia en las barricadas.

El partido, liderado por Jean-Luc Mélenchon, quien se espera que obtenga un buen resultado en las elecciones presidenciales de la próxima primavera, ha defendido repetidamente tanto el derecho de los estudiantes a protestar como el derecho de su partido a estar presente.

También se ha hecho mucho hincapié en la necesidad de una respuesta policial firme y en el costo de la protesta. Los daños a las escuelas solo en la región metropolitana de París se estiman en 7 millones de euros (US$ 7,84 millones).

Inicialmente, se había previsto una concesión sobre las tasas en los institutos técnicos para 2027, pero esta ha sido eliminada del presupuesto gubernamental. “La respuesta del Gobierno ha sido irresponsable y confirma precisamente por qué los estudiantes están enfadados: porque nunca se les escucha”, declaró Nadel. “Solo responden con represión”.

Los manifestantes cuentan ahora con la plena atención del Gobierno, especialmente tras el repunte de la violencia a finales de la semana pasada, cuando el ministro del Interior constató un cambio de las protestas estudiantiles a la violencia urbana y unas 2000 personas fueron detenidas en un solo día.

El viernes, Edouard Geffray, ministro de Educación, se reunió con los líderes estudiantiles. Sin embargo, no se llegó a ningún acuerdo, y los líderes estudiantiles convocaron una movilización masiva para el martes inmediatamente después.

La respuesta del Gobierno se ve obstaculizada por el mal estado de las finanzas públicas. Intenta aprobar un presupuesto para 2027 que reduzca el déficit a alrededor del 5% del PIB, una hazaña que solo se puede lograr mediante drásticas medidas de austeridad. La semana pasada, el rendimiento del bono francés a 10 años superó brevemente el 5%, su nivel más alto desde 2002, debido a que las protestas agravaron la preocupación por las perspectivas fiscales del país.

Los disturbios han dado el pistoletazo de salida a lo que promete ser una feroz contienda entre la extrema derecha y la extrema izquierda por la presidencia, con gran parte del centro tambaleándose en las encuestas. Para la extrema izquierda, los estudiantes son un electorado natural. Para el Gobierno, son una fuente de desorden y de presión sobre el gasto en el peor momento posible.

Históricamente, las protestas estudiantiles no han sido bien recibidas por los gobiernos franceses. La protesta estudiantil de mayo de 1968 se convirtió en la mayor huelga de la historia de Francia, un país con una larga tradición en este tipo de situaciones. Uno de sus lemas era: “Sé realista, pide lo imposible”.

La diferencia ahora es que los estudiantes que se han vuelto a levantar en las barricadas no sienten que estén pidiendo mucho. De hecho, dicen que exigen lo mínimo indispensable: un sistema educativo que les permita aprender.