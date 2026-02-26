Fotos de desnudos y pasaportes: El Departamento de Justicia publicó imágenes problemáticas de los archivos de Epstein

Se detectaron más de 100 imágenes explícitas de posibles adolescentes que habían sido publicadas en línea, algunas sin censura adecuada.

(CNN) – Durante casi un mes, el Departamento de Justicia no eliminó más de una docena de imágenes de los archivos de Jeffrey Epstein que deberían haber sido suprimidas, incluidas fotos de una joven besando al delincuente sexual en la mejilla y datos personales de pasaportes y licencias de conducir, según un nuevo análisis de CNN.

El análisis también encontró más de 100 fotos explícitas que muestran lo que parecen ser adolescentes desnudas en una playa que el Departamento de Justicia divulgó en línea el mes pasado, aunque no permanecieron durante semanas: el Departamento de Justicia las eliminó más rápido del sitio o las volvió a subir con las censuras adecuadas.

CNN colaboró ​​con Visual Layer, una empresa israelí de software que utiliza inteligencia artificial para analizar conjuntos masivos de imágenes, para revisar 100.000 fotos que el Departamento de Justicia publicó relacionadas con Epstein, el difunto delincuente sexual convicto, acusado de abusar de cientos de niñas.

Esas imágenes se encontraban entre millones de páginas de documentos y videos publicados por el Gobierno.

Estos hallazgos, no reportados previamente, se suman a una creciente lista de tachaduras fallidas en los comunicados del Departamento de Justicia.

Esto incluye múltiples videos que muestran rostros de mujeres, documentos que nombran a una sobreviviente del abuso de Epstein, imágenes que muestran a un agente encubierto del FBI en acción y al menos un expediente judicial en el que se pudo deshacer el trabajo de omisión de material sensible mediante copia y pega.

CNN contactó al Departamento de Justicia el lunes para informarle sobre las imágenes problemáticas que aún se podían ver en el sitio web del Gobierno.

Tras la investigación de CNN, el Departamento de Justicia publicó nuevas versiones de estas imágenes con las omisiones correspondientes, ocultando datos privados y rostros de mujeres y menores.

“Nuestro equipo está trabajando las 24 horas para abordar cualquier inquietud de las víctimas, tachaduras adicionales de información de identificación personal, así como cualquier archivo que requiera anulaciones adicionales según la Ley, incluidas aquellas imágenes de naturaleza sexual”, señaló un portavoz del Departamento de Justicia a CNN en un comunicado el martes.

La ley de transparencia que el Congreso aprobó el año pasado y que exige la publicación de los archivos decía que el Departamento de Justicia podía retener o excluir imágenes que representaran abuso sexual infantil o cualquier material que pudiera llevar a una “invasión injustificada de la privacidad personal”, especialmente de las víctimas.

Al publicar el último lote de archivos de Epstein en enero, el vicesecretario de Justicia adjunto Todd Blanche indicó que había “amplias supresiones en imágenes y videos”.

Afirmó que el Departamento de Justicia “censuró a todas las mujeres representadas en cualquier imagen”, excepto a Ghislaine Maxwell, cómplice convicta de Epstein.

También afirmó que su equipo realizó un minucioso esfuerzo para censurar la “información de identificación personal” de los documentos, así como toda la “información sobre las víctimas” contenida en los materiales.

El Departamento de Justicia publicó docenas de imágenes explícitas en su sitio web “Archivos Epstein” en enero, incluyendo estos selfis de desnudos. Departamento de Justicia

“Fue bastante fácil de encontrar”

La nueva revisión de CNN descubrió casi 100 fotografías explícitas de dos mujeres jóvenes de edad desconocida posando en una playa, que eran parte de la publicación original de los archivos de Epstein por parte del Departamento de Justicia, pero fueron eliminadas o editadas por el Departamento de Justicia antes de las investigaciones de CNN.

También había al menos una fotografía no editada de Epstein con una mujer desnuda, y hay fotos estilo selfie de al menos otras dos mujeres sin ropa cuyas edades no se conocen.

También hay fotos no sexuales, pero sin censurar, de al menos tres bebés o niños pequeños publicadas en el sitio web del Departamento de Justicia, incluyendo una niña besando a Epstein en la mejilla.

Los expertos señalaron que la inclusión de fotografías de menores de edad era problemática.

Todas estas imágenes sin editar seguían en el sitio web del Departamento de Justicia el lunes cuando CNN solicitó comentarios.

El Departamento de Justicia las reemplazó este martes con versiones debidamente editadas que ocultaban los rostros de los niños.

La revisión también encontró fotos de pasaportes o licencias de conducir de al menos siete personas, que mostraban direcciones, fechas de nacimiento u otra información personal identificable.

Algunas de estas personas, aunque no todas, eran allegados de Epstein y no han sido acusados ​​de ningún delito.

Algunas de estas imágenes eran archivos adjuntos en correos electrónicos que Epstein envió o recibió, y que el Departamento de Justicia publicó masivamente en su sitio web, como lo exige la ley.

Después de que CNN preguntara sobre este material el lunes, el Departamento de Justicia volvió a subir versiones con los datos privados censurados.

La revisión también encontró múltiples versiones de la misma imagen en el sitio del Departamento de Justicia, pero con distintos niveles de edición.

Por ejemplo, existen tres versiones de la misma imagen de un frasco lleno de medicamentos recetados. Una versión ocultó el nombre del paciente, pero reveló el tipo de medicamento: un antidepresivo. Otra versión ocultó el tipo de medicamento, pero reveló el nombre del paciente.

También había dos versiones de una foto de un bebé bañándose en un lavabo. Una versión no tenía censura, mientras que la otra ocultaba el rostro y el cuerpo del bebé. El Departamento de Justicia retiró la versión sin edición el martes.

CNN utilizó la tecnología de Visual Layer para encontrar elementos sin editar que búsquedas más sencillas en la base de datos del Departamento de Justicia podrían haber pasado por alto.

El fundador de la compañía, Danny Bickson, afirmó que el sitio web del Departamento de Justicia cuenta con un “motor de búsqueda básico” que permite encontrar texto en los correos electrónicos y documentos judiciales de Epstein, “pero si se necesita buscar una imagen o un video, es imposible”.

Entonces, Bickson importó todo el conjunto de datos originales del Departamento de Justicia a su plataforma y “fue bastante fácil encontrar, en unos pocos minutos, contenido problemático”, señaló.

“Estamos acostumbrados a analizar conjuntos de datos por motivos de seguridad nacional y pública”, indicó Bickson. “Así que, de inmediato, buscamos información personal, licencias de conducir, pasaportes, medicamentos, etc., y también desnudez, menores, etc. Son muy evidentes en este conjunto de datos”.

Algunos de los archivos publicados en el sitio web de “Archivos Epstein” del Departamento de Justicia incluían pasaportes y licencias de conducir sin censura, que revelaban direcciones y fechas de nacimiento. Esta licencia, perteneciente a un hombre de Nueva York, se hizo pública sin censura, pero CNN ha difuminado los datos privados de la persona. Departamento de Justicia

Riesgos de revictimización

Una sobreviviente, cuyo nombre no fue omitido inicialmente en las divulgaciones públicas, declaró previamente a CNN que la situación “me duele el corazón” y “me atormenta profundamente”.

Los defensores afirmaron que las imágenes explícitas de mujeres y niñas incluidas en las divulgaciones del Departamento de Justicia casi con certeza provocarán un nuevo trauma en algunas víctimas.

“La mayoría de la gente del mundo no lo verá, pero que lo hayan retirado del sitio web del Departamento de Justicia no significa que no exista en otras partes de internet”, comentó Lauren Frey, exfuncionaria del Departamento de Estado que trabajó en programas contra la trata de personas. “Desafortunadamente, hay mucha maldad ahí fuera”.

Si bien el Departamento de Justicia afirma que ha actuado rápidamente para eliminar materiales cuando fueron marcados, estas imágenes aún podrían estar circulando en la red oscura o entre comunidades en línea donde los depredadores comparten contenido de abuso sexual infantil, agregó Frey.

Los expertos médicos dijeron que, para las víctimas de abuso sexual, incluso saber que estas imágenes podrían estar circulando podría desencadenar una respuesta entre las personas con trastorno de estrés postraumático.

“La raíz de este tipo de victimización es la pérdida de autonomía”, afirmó la Dra. Hanni Stoklosa, directora médica de HEAL Trafficking, un grupo de salud pública que apoya a sobrevivientes. “Por lo tanto, publicar estas imágenes sin su consentimiento constituye una violación fundamental de sus límites, una vez más. Esto puede reabrir heridas en alguien que, por lo demás, se encuentra estable”.

“Biológicamente, puede parecer como si el abuso estuviera sucediendo nuevamente”, agregó Stoklosa.

Nuevo escrutinio del Departamento de Justicia

La presión pública aumentó constantemente el año pasado a favor de más revelaciones sobre Epstein.

El presidente Donald Trump inicialmente presionó contra un proyecto de ley para divulgar los archivos, pero cedió tras una oleada de apoyo republicano.

La ley que el Congreso aprobó en noviembre, con un abrumador apoyo bipartidista, exigió al Departamento de Justicia que divulgara todos los materiales relacionados con Epstein en su posesión en un plazo de 30 días.

El Departamento de Justicia comenzó a publicar documentos en diciembre y el mes pasado sacó a la luz más de 3,5 millones de archivos. Blanche afirmó que su equipo había cumplido con la ley y que esta era la última publicación prevista.

El cronograma acelerado obligó al Departamento de Justicia a reclutar agentes del FBI y fiscales de múltiples oficinas para trabajar las 24 horas del día, los días festivos y los fines de semana, para acelerar el proceso de redacción, afirmó Blanche.

“Treinta días es poco tiempo”, opinó Kristina Rose, exdirectora de la Oficina para Víctimas de Delitos del Departamento de Justicia. “Cualquiera que haya tenido que responder a una solicitud de registros públicos o haya necesitado censurar información sabe que es un proceso muy minucioso que requiere mucho cuidado y una capacitación rigurosa”.

Rose, quien dirigió la oficina durante la administración Biden, indicó que las víctimas de delitos tienen el derecho legal “a ser tratadas con dignidad y respeto por su privacidad”, y que cree que esas obligaciones no se cumplieron con los archivos de Epstein.

Blanche y la secretaria de Justicia Pam Bondi han enfrentado un escrutinio bipartidista en el Capitolio, por parte de legisladores molestos por las tachaduras que protegieron a posibles co-conspiradores de Epstein y por los errores en la eliminación de archivos que expusieron a las víctimas.

“Decir que esto fue descuidado sería darles demasiado crédito”, declaró Mimi Rocah, profesora de derecho y exfiscal de distrito del condado de Westchester, Nueva York. “No culpo a los fiscales de primera línea que manejaron la revisión de las omisiones. Esto estaba condenado al fracaso debido a la mala gestión y el liderazgo”.