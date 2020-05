Después de semanas trabajando en los hospitales de la ciudad de Nueva York en la primera línea de la pandemia de coronavirus, finalmente había llegado el momento de que el Dr. Ethan Weiss volviera a casa.

Pero el cardiólogo de la Universidad de California en San Francisco se sorprendió por lo que vio cuando abordó un vuelo de United Airlines desde Nueva York a San Francisco el sábado. Casi todos los asientos estaban llenos.

Una foto que Weiss publicó en Twitter parecía mostrar a docenas de pasajeros con máscaras sentados uno al lado del otro sin espacio en el medio.

I guess @united is relaxing their social distancing policy these days? Every seat full on this 737 pic.twitter.com/rqWeoIUPqL

— Ethan Weiss (@ethanjweiss) May 9, 2020